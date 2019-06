Field of Glory | Empires | l' ispirato titolo strategico si mostra nel nuovo trailer

eurogamer

(Di giovedì 27 giugno 2019) Per celebrare l'imminente uscita diof, Slitherine ha pubblicato oggi ilcompletamente in latino (compreso l'audio), come omaggio a una delle civiltà più importanti presenti nelloofè stato svelato al mondo lo scorso novembre dal sito UNESCO di Brescia, sotto i piedi della statua di Giove nel Tempio Imperiale. Il Marketing Director di Slitherine, Marco Minoli, ha dichiarato che "seofvenderà più di 250.000 copie, pubblicheremo una versione del gioco totalmente in latino! VAE VICTIS!".Nel frattempo, potete dare uno sguardo al video (sottotitolato in italiano, inglese, francese, spagnolo, tedesco e latino) qui sotto:Leggi altro...

