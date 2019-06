FIBA 3×3 Europe Cup – Le Nazionali italiane maschile e femminile a Riga per le

FIBA 3×3 World Cup 2019 : l’Italia femminile ai quarti di finale - domani la sfida con la prima del Girone B : FIBA 3×3 World Cup 2019, Amsterdam. L’Italia ai quarti (domani alle 19:00). Le sensazioni dell’azzurra Ciavarella Ai quarti. Ad Amsterdam, alla FIBA 3×3 World Cup, le Azzurre perdono con la Russia 10-18, vincono con l’Indonesia 17-9, chiudono al secondo posto il Girone D e si qualificano per i quarti. domani alle ore 19:00 l’Italia incontrerà la prima del Girone B, la Francia o l’Australia come sarà ...

FIBA 3×3 World Cup 2019 : domani le ultime due gare del girone D - l’Italia sfida Russia e Indonesia : FIBA 3×3 World Cup 2019, Amsterdam. domani le Azzurre giocano con Russia e Indonesia La Nazionale Femminile Open 3×3 torna domani in campo ad Amsterdam, per le ultime due gare del girone D di Qualificazione della FIBA 3×3 World Cup, il campionato del mondo, dove l’Italia si è presentata da squadra campione in carica. Alle 11:15 incontra la Russia, anch’essa imbattuta, e poi alle 14:15 l’Indonesia (gare in diretta sulla ...

Basket 3×3 - Dusan Bulut rinuncia alla Big3 per minacce della FIBA di non renderlo eleggibile per le Olimpiadi : Quella rivelata al mondo da Dusan Bulut, il più forte e rispettato giocatore del Basket 3×3 in area FIBA, soprannominato “Mr. Bulletproof“, è una storia che sembrerebbe frutto di fantasia, se non fosse reale. Il giocatore serbo, infatti, aveva in programma l’approdo nella Big3, una lega professionistica americana il cui concetto di 3 contro 3 differisce notevolmente da quello FIBA per regole. Quest’anno la Big3 avrà ...

FIBA 3×3 World Cup - doppia vittoria per la Nazionale femminile : battute Ucraina e Nuova Zelanda : Le azzurre torneranno in campo venerdì 21 giugno per le ultime gare del girone D contro la Russia e l’Indonesia Due vittorie per la Nazionale 3×3 Open femminile alla FIBA 3×3 World Cup, il campionato del mondo, in corso ad Amsterdam. L’Italia batte la Nuova Zelanda (18-12) e l’Ucraina (17-15). Tornerà in campo venerdì 21 giugno per le ultime gare del girone D contro la Russia (11:15), vicecampione del mondo, ...

FIBA 3×3 World Cup 2019 – Le prime tre al Preolimpico : l’Italia femminile nel Girone D - ecco le avversarie delle azzurre : FIBA 3×3 World Cup 2019. Le prime tre al Preolimpico. La Nazionale femminile 3×3 nel Girone D con Nuova Zelanda, Ucraina, Russia e Indonesia Nuova Zelanda, Ucraina, Russia e Indonesia sono le squadre avversarie della Nazionale 3×3 Open femminile alla prossima edizione della FIBA 3×3 World Cup, il campionato del Mondo, che si terrà ad Amsterdam dal 18 al 23 giugno. L’Italia vi partecipa da Campione in carica. La ...

Basket – FIBA 3×3 - Qualificazioni di Coppa del Mondo : l’Italia eliminata ad un passo dalle semifinali : Fiba 3×3 World Cup Qualifier, Porto Rico: Italia eliminata allo spareggio dall’Australia 12-21, non raggiunge le semifinali. La Nazionale costretta a giocare con tre giocatori per l’infortunio di Sandri L’Italia perde con l’Australia 12-21, non ce la fa a raggiungere le semifinali del Fiba 3×3 World Cup Qualifier di San Juan Porto Rico e viene, quindi, eliminata dalla corsa al Campionato del Mondo. La ...