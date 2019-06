motorinolimits

(Di giovedì 27 giugno 2019) Leader in Europa per il quinto anno consecutivo, primo in 12 Paesi e modello di punta nel mondo dei veicoli ricreazionali,si rinnova in contenuti e tecnologie per consolidare le sua leadership e per rispondere al meglio a ogni esigenza professionale. Sul model year 2020, ordinabile in tutte le concessionarie… L'articolo: ildiMotoriNoLimits Auto, F1, motori, turismo, stili di vita.

BarbaraPremoli : Fiat Ducato MY2020: il migliore di sempre - MotoriNoLimits : Fiat Ducato MY2020: il migliore di sempre - francesco_irace : Oggi in giro per Torino con il nuovo Fiat Ducato MY 2020 — in Torino -