Federico Fashion Style | polemica sul Salone delle Meraviglie per lo scontrino da 3550 euro

Blastingnews

(Di giovedì 27 giugno 2019) Il taglio con i palloncini o la tintura alla Nutella sono alcunespecialità del "magoextension"Lauri, meglio conosciuto con il nome d'arte di, che a 29 anni è già un parrucchiere star: il ragazzo di Anzio è diventato l'hair stylist di dive quali Valeria Marini ed Alba Parietti, in poco tempo ha realizzato un piccolo 'impero' della bellezza aprendo saloni a Roma e Milano, ed è ormai una celebrità televisiva grazie a il, il programma su Real Time che lo vede protagonista. Ora, però, è finito nell'occhio del ciclone per via di unodiche una sua cliente ha reso pubblico divulgandolo sul web. In realtà, si tratta di unavecchia: l'episodio risale allo scorso marzo, quando il coiffeur aveva preferito non rispondere. Ma ora che loincriminato ha ripreso a girare sui social l'hair ...

zazoomblog : Dopo la bufera per lo scontrino da 3mila euro Federico Fashion Style mostra tutti i prezzi - #bufera #scontrino… - Manuel_Real_Off : RT @Manuel_Real_Off: Eliana Michelazzo da Federico Fashion Style e a Riccanza ???? - Noovyis : Un nuovo post (Dopo la bufera per lo scontrino da 3mila euro, Federico Fashion Style mostra tutti i prezzi) è stato… -