Fabio Fazio ha accettato il taglio dello stipendio richiesto dalla Rai

Rai - Fabio Fazio si ribella : non vuole tagli allo stipendio. Un (grosso) caso politico : In Rai si sta consumando un sanguinoso braccio di ferro. Da un lato in dg Fabrizio Salini, deciso a tagliare alcuni stipendi, dall'altro i diretti interessati che difendono i propri guadagni con i denti. Sono Fabio Fazio e Bruno Vespa. L'azienda vuole ridurre di circa del 20% i guadagni dei due cond

Prende delle cifre incredibili! Massimo Giletti contro Fabio Fazio : Ospite del programma tv "Belve", Massimo Gilletti all'attacco del collega Fabio Fazio: "Una tv di Stato dovrebbe avere un tetto Massimo agli stipendi. Mi sorPrende vedere certe cifre incredibili. C'è chi ha procuratori molto bravi...". "Credo che una tv di Stato dovrebbe avere un tetto Massimo. Mi sorPrende vedere certe cifre che reputo incredibili per una tv di Stato. E poi essere produttore e conduttore del proprio programma.... mi ...

Belve - Massimo Giletti sbrana Fabio Fazio : "Quanto dovrebbe guadagnare" : Che tra Massimo Giletti e Fabio Fazio non ci sia del tenero è noto. Ma nell'ultimo appuntamento della terza stagione di Belve, il programma di Francesca Fagnani, il conduttore di Non è l'Arena sbrana. Come si legge su Dagospia, la Fagnani ha chiesto quale sarebbe il giusto compenso per il conduttore

Fabio Fazio - altra bordata di Matteo Salvini : "Rai - pronta la risoluzione della Lega contro i maxi-stipendi" : E' un avvertimento a Fabio Fazio e al suo stipendio astronomico quello di Matteo Salvini? Possibile, probabile. Per certo le parole del ministro dell'Interno riguardano anche il conduttore di Che tempo che fa, la trasmissione recentemente trasferita con gran polemica su Rai 1. Il punto è che il vice

“Ecco cosa penso di lui”. Fabio Fazio - parole decise su Matteo Salvini : Fabio Fazio risponde a tono. Dopo il siluramento che ha visto il passaggio da Rai1 a Rai2, il conduttore ha parlato a ‘La Repubblica delle Idee’. “Per me non cambia niente, mi interessa solo lavorare in condizioni normali”. Il giornalista e conduttore appare determinato, in coscienza sicuro che il lavoro che ha svolto in questi anni sia stato da servizio pubblico, gli stessi ascolti del resto parlano chiaro. Poi ribadisce quello che ...

Fabio Fazio "cacciato" a Raidue - la sfida estrema a Salvini : "Intanto provo" - lo ha fatto davvero : Si è sempre preso molto sul serio, Fabio Fazio. E oggi che il suo futuro in Rai sta prendendo una brutta piega, con la "retrocessione" ormai decisa da Raiuno a Raidue, il conduttore di Che tempo che fa prova a prenderla sul ridere con qualche gag un po' studiata. Leggi anche: "Ricordategli come fa t

Che tempo che fa trasloca su Raidue? L'indiscreto : ecco quali rischi corre Fabio Fazio : Che Fabio Fazio si scolli dalla rete Ammiraglia e approdi (pare) alla Rai Due del Sartre dei palinsesti Carlo Freccero, be', è al contempo una notizia buona ma pure una notizia cattiva. La buona è che Freccero, a costi imposti dalla direzione generale, senza sgualcirsi troppo, avrà in scuderia una

Memo Remigi : “Fabio Fazio? Ora se la tira : un vero irriconoscente” : FQ Magazine Grande Fratello 2019, Francesca De André infuriata con Gennaro: “Hai due arachidi al posto dei cogl****”. Il discorso sull’amore dell’onorevole Pezzopane Memo Remigi si è raccontato in una lunga intervista a Libero nella quale ha parlato d’amore, del suo passato e del suo presente, che è fatto anche di spettacoli ...

Che tempo che fa - Aldo Grasso durissimo con Fabio Fazio : "Ricordategli come si fa televisione" : No, Aldo Grasso non poteva esimersi dal commentare il caso televisivo più chiacchierato delle ultime settimane, anzi mesi: il trasloco di Fabio Fazio e Che tempo che fa da Rai 1 alla Rai 2 di Carlo Freccero. Il critico televisivo, ovviamente, dice la sua sul Corriere della Sera, dove premette: "Non

Belen Rodriguez - la svolta clamorosa : Rai 2 - dopo Fabio Fazio tocca a lei : Una svolta per Belen Rodriguez e Stefano De Martino, la coppia ritornata ad essere tale e tornata di prepotenza al centro delle cronache rosa. Una svolta in Rai. Non solo perché il secondo canale ha affidato alla coppia la conduzione della Notte della Taranta. Si apprende ora che Viale Mazzini ha sc

Memo Rimigi smaschera Fabio Fazio : "Irriconoscente che se la tira - cosa dovete sapere" : Memo Remigi, è ancora bello innamorarsi a Milano? «Ah, non so: da 15 anni mi sono trasferito a Varese e la metropoli non mi manca poi così tanto. Milano ora è più ricca, più internazionale». Ci torna spesso? «Per prendere il treno e andare a Roma al programma Propaganda Live». Già, ormai è un ospite

Che Tempo che Fa - Mara Venier scherza con Fabio Fazio : 'Per adesso sta su Rai1' : Domenica 2 giugno è andata in onda su Rai1 l'ultima puntata di Che Tempo Fa, il programma condotto da Fabio Fazio insieme a Filippa Lagerback e Luciana Littizzetto. Durante l'intervista, Mara Venier ha più volte deriso il conduttore della rete ammiraglia per il possibile spostamento del prossimo anno. Per chi non lo sapesse, ricordiamo che i vertici Rai per la prossima stagione sarebbero intenzionati a spostare il talk dal primo canale al ...

Che tempo che fa - Fabio Fazio si toglie l'ultima soddisfazione su Rai 1 : lo share lo premia : Gli ascolti Tv di domenica 2 giugno 2019, in prime time, hanno segnato un buon risultato per Fabio Fazio, arrivato all'ultima puntata della stagione e all'ultima in assoluto su Rai 1 con Che tempo che fa. Con molti ospiti, fra i quali Alvaro Soler, Mara Venier, Carlo Cottarelli, Paolo Mieli, Carlo V

Ascolti tv - Che tempo che fa e il saluto di Fabio Fazio con 3 - 8 milioni di telespettatori : Ascolti tv, Prime time Chiude in bellezza la stagione e dice addio a Rai1 Fabio Fazio con l’ultima puntata di Che tempo Che Fa. Il talk show si è aggiudicata un’altra vittoria del prima serata, ottenendo – dalle 20.30 alle 22.46 – 3.818.000 spettatori e il 17.5% di share. Al secondo posto, su Canale 5, il finale di stagione di New Amsterdam con 2.155.000 e l’11.2% di share. Terzo piazzamento su La7 per Non è ...