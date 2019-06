Fa volare drone su piazza di Spagna | mezzo sequestrato e proprietario denunciato

romadailynews

(Di giovedì 27 giugno 2019) Roma – E’ di ieri il sequestro di unda parte della Polizia locale di Roma Capitale, Gruppo Centro (ex Trevi), adi. Gli agenti, durante i consueti controlli antiabusivismo nella zona, hanno immediatamente individuato e fermato il responsabile. Si tratta di un turista di nazionalita’ polacca di 34 anni, che era intento a pilotare da remoto il suosulla scalinata di Trinita’ dei Monti, contravvenendo di fatto al divieto di sorvolo nel centro della Capitale, motivo per il quale l’oggetto e’ stato posto sotto sequestro e l’uomo. Dovra’, per questo, rispondere dinanzi all’Autorita’ giudiziaria. L'articolo Fasudiproviene da RomaDailyNews.

