F1 | Mondiale 2019 | Ferrari e altri team chiedono di tornare alle gomme del 2018 Mercedes

Alex Marquez Moto2 - GP Olanda 2019 : “Sono determinato a vincere questo Mondiale - il futuro può aspettare” : Il digiuno di vittorie durato un anno e mezzo deve aver davvero ingigantito la determinazione di Alex Marquez che da quando si è sbloccato a Le Mans non ha più lasciato altro che le briciole ai suoi avversari, ritrovando la testa della classifica che ora lo vede con sette lunghezze di margine sullo svizzero Thomas Luthi e trentatré sul nostro Lorenzo Baldassarri. Il leader del Mondiale è al settimo cielo al momento ed è contento di aver ...

Marc Marquez MotoGP - GP Olanda 2019 : “Mondiale nelle mie mani? Mancano ancora tante gare…dobbiamo lavorare duro” : Il Circus della MotoGP torna in scena per uno degli appuntamenti più attesi della stagione, ovvero ad Assen (Olanda), sede dell’ottavo round del Mondiale della top class. Marc Marquez ci arriva da leader, dopo aver vinto l’appuntamento in Catalogna, sfruttando l’incidente che ha visti coinvolti Jorge Lorenzo, Andrea Dovizioso, Maverick Vinales e Valentino Rossi. Tutti, o quasi, credono che il campionato sia ormai nelle sue ...

Beach volley - Campionato Mondiale Amburgo 2019. I favoriti del torneo maschile : equilibrio o duopolio? Questo il dilemma : Una situazione strana, paradossale, inusuale quella del circuito Mondiale maschile alla vigilia dei Mondiali di Amburgo. Mai come in questa fase c’è un numero elevato di coppie di alta qualità, il livello si è alzato a tal punto che le sorprese nei tornei maschili sono all’ordine del giorno e ormai non sono più neppure considerate sorprese. Tutto Questo è una verità assoluta, riconosciuta universalmente. però in contemporanea succede che in ...

F1 Classifica Mondiale costruttori 2019 : la graduatoria aggiornata. Mercedes a +123 sulla Ferrari : Il Mondiale F1 si disputa dal 17 marzo al 1° dicembre, sono previsti 21 Gran Premi in una stagione davvero molto ricca e avvincente che si preannuncia altamente spettacolare e avvincente. Mercedes, Ferrari e Red Bull sono in teoria le tre scuderie che dovrebbero lottare per il titolo iridato: le Frecce d’Argento partono con i favori del pronostico per confermarsi sul trono grazie alle prestazioni di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, le ...

F1 Classifica Mondiale piloti 2019 : la graduatoria aggiornata. Hamilton in testa - +29 su Bottas. Vettel 3° a 62 punti : Il Mondiale F1 si disputa dal 17 marzo al 1° dicembre, sono previsti 21 Gran Premi in una stagione davvero molto ricca e avvincente che si preannuncia altamente spettacolare e avvincente. Lewis Hamilton si presenta da Campione del Mondo in carica e al volante della Mercedes andrà a caccia del sesto titolo iridato della carriera, Sebastian Vettel sarà il grande contendente del britannico: il pilota della Ferrari vuole finalmente consacrarsi con ...

Classifica Motocross Mondiale MxGP 2019. Tim Gajser allunga in testa - +33 su Cairoli : Il Mondiale Motocross MxGP 2019 prevede 19 tappe dal 3 marzo a fine settembre, si preannuncia una stagione particolarmente intensa e dura da affrontare per i piloti che si daranno battaglia per la conquista del titolo iridato. L’olandese Jeffrey Herlings difende il titolo conquistato lo scorso anno ma il centauro della KTM si è infortunato durante l’inverno e dunque deve saltare i primi appuntamenti, il nostro Tony Cairoli vuole ...

Classifica Moto2 Mondiale 2019 : graduatoria - punti e distacchi. Marquez vola al comando - Baldassarri a -23 : Di seguito la Classifica del Mondiale Moto2 dopo sei prove. Classifica GENERALE Mondiale Moto2 2019 1. Marquez 111 2. Luthi 104 3. Navarro 89 4. Baldassarri 88 5. Schroetter 73 6. Marini 68 7. Fernandez 67 8. Bastianini 56 9. Binder 44 10. Gardner 41 11. Vierge 39 12. Lowes 33 13. Nagashima 30 14. Lecuona 26 15. Locatelli 20 16. Di Giannantonio 19 17. Bulega 16 18. Corsi 10 alessandro.passanti@oasport.it Twitter: @AlePasso Clicca qui per ...

Classifica Moto3 Mondiale 2019 : graduatoria - punti e distacchi. Canet ancora in vetta ma gli italiani sono in scia : Una grande stagione si preannuncia per il Mondiale Moto3 2019. La minima cilindrata è da sempre quella che suscita le più grandi emozioni e in casa Italia si spera che Lorenzo Dalla Porta, Dennis Foggia o, perché no, Romano Fenati possano regalare l’iride al Bel Paese. E’ ovvio che il ritorno del centauro ascolano ha suscitato grande emozione nel paddock, dopo quello che è accaduto l’anno passato in Moto2, con la squalifica e ...

Beach volley - Campionato Mondiale Amburgo 2019. Le favorite del torneo femminile : tra i due litiganti Brasile e Usa potrebbero godere Australia e Canada : Brasile e Usa si sono ripresi lo scettro di grandissime scuole del Beach volley Mondiale dopo qualche anno di appannamento, a poco più di dodici mesi dall’appuntamento olimpico di Tokyo 2020. Ludwig/Walkenhorst, ma un po’ tutto il movimento tedesco, nelle passate tre stagioni, ha riportato in auge l’Europa in una disciplina, il Beach volley femminile, dove Brasile e Usa hanno fatto la voce del padrone per lustri interi ma ...

MotoGP - GP Olanda 2019 : Marc Marquez già in fuga - ma la Ducati è competitiva. Mondiale ancora aperto : E’ tempo di MotoMondiale, è tempo di Università del Motociclismo. Nel prossimo weekend sarà di scena l’appuntamento di Assen (Olanda) e su uno dei tracciati che hanno scritto la storia la MotoGP si esibirà per l’ottavo appuntamento iridato. Dove eravamo rimasti? L’immagine più significativa è quella del crash in curva 10 del GP di Catalogna con Andrea Dovizioso, Jorge Lorenzo, Maverick Vinales e Valentino Rossi gambe ...

Mondiale femminile di calcio 2019 - Italia è tra le prime otto al mondo : Al Mondiale femminile di calcio 2019 il grande muro azzurro batte la Grande Muraglia. Con un gol per tempo l'Italia supera 2-0 la Cina e si qualifica per i quarti di finale, in programma sabato 29 giugno contro l'Olanda alle ore 15 allo stadio du Hainaut di Valenciennes. Saranno tantissimi gli Italiani davanti alla tv a spingere le #RagazzeMondiali (hashtag di riferimento sui canali social della squadra), come tanti sono stati a tifare ...

