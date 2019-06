Ex Ilva | il ministro Di Maio convoca tavolo con azienda e sindacati per il 9 luglio

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 27 giugno 2019), commissari straordinari esono statiti al ministero dello Sviluppo Economico il 9per ildi monitoraggio dell’accordo sindacale sull’ex. Sull’orlo della crisi – dopo l’annuncio della cassa integrazione e lo scontro sull’immunità penale – Luigi Diaccoglie la richiesta di Fiom-Cgil, Uilm e Fim-Cisl che da settimane sollecitano un incontro sul tema, essendo ormai passati 9 mesi dalla firma dell’intesa, avvenuta il 6 settembre 2018. L’ok del Mise arriva a poche ore dalle dichiarazioni dirompenti di Geert van Poelvoorde, ceo europeo di ArcelorMittal, che ha annunciato la volontà dell’di non proseguire l’esperienza nell’acciaieria di Taranto se il governo italiano non muterà il proprio orientamento sulla fine dell’immunità penale, contenuta in una norma del ...

davidealgebris : La più grande azienda del Sud, Ilva sta per chiudere per incapacità totale di un 32 enne che non ha mai lavorato ed… - matteosalvinimi : #Salvini: l'immunità per l'Ilva io l'avrei lasciata, tanto che abbiamo presentato un odg. Il ministro #DiMaio mi as… - Ettore_Rosato : Ennesimo colpo alla politica industriale del paese. Il governo vuole cancellare gli impegni assunti con Acelor Mitt… -