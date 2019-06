Ex Ilva | il ministro Di Maio convoca tavolo con azienda e sindacati per il 9 luglio E

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 27 giugno 2019), commissari straordinari esono statiti al ministero dello Sviluppo Economico il 9per ildi monitoraggio dell’accordo sindacale sull’ex. Sull’orlo della crisi – dopo l’annuncio della cassa integrazione e lo scontro sull’immunità penale – Luigi Diaccoglie la richiesta di Fiom-Cgil, Uilm e Fim-Cisl che da settimane sollecitano un incontro sul tema, essendo ormai passati 9 mesi dalla firma dell’intesa, avvenuta il 6 settembre 2018. Poi dallo studio di Porta a Porta il vicepremier pentastellato se la prende con Matteo Salvini che in mattinata aveva chiesto “ampie garanzie” sul fatto “che non si stia scherzando o mettendo a rischio 15mila posti” di lavoro: “Le crisili si affrontano con trattative serrate – dice – La crisile non si ...

davidealgebris : La più grande azienda del Sud, Ilva sta per chiudere per incapacità totale di un 32 enne che non ha mai lavorato ed… - matteosalvinimi : #Salvini: l'immunità per l'Ilva io l'avrei lasciata, tanto che abbiamo presentato un odg. Il ministro #DiMaio mi as… - fattoquotidiano : Ex Ilva, il ministro Di Maio convoca tavolo con azienda e sindacati per il 9 luglio -