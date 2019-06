Europei Under 21 | semifinali in diretta su Rai2

blogo

(Di giovedì 27 giugno 2019) Oggi, giovedì 27 giugno 2019,trasmetterà inle duedeglidi calcio21 in corso in Italia. Alle ore 18 allo stadio Dall'Ara di Bologna andrà in scena Germania-Romania. Alle ore 21 sarà, invece, la volta della sfida tra Francia e Spagna. Entrambi i match, visibili anche in live streaming su Rai Play, saranno preceduti da brevi pre-partita in onda da Saxa Rubra. La Rai detiene i diritti in esclusiva dell'intera manifestazione e manderà in onda la finalissima, in programma domenica prossima, in prima serata su Rai 1.21,insupubblicato su TVBlog.it 27 giugno 2019 09:30.

