Europei Under 21 | Germania-Romania 4-2 | non basta un super Puscas | in semifinale ci vanno

Calcio - Europei Under 21 2019 : la Germania la spunta d’esperienza! Una grande Romania sconfitta 4-2 in semifinale : Una prima semifinale davvero spettacolare in quel di Bologna per gli Europei Under 21 di Calcio. La Germania campione in carica della manifestazione la spunta d’esperienza: al termine di un incontro ricco di emozioni, nel quale i teutonici hanno rischiato tantissime volte di perdere, alla fine la Romania esce sconfitta per 4-2. Protagonisti i calci piazzati per i tedeschi: due gol per parte per Waldschmidt ed Amiri, mentre per i rumeni ...

LIVE Spagna-Francia - Europei Under21 2019 in DIRETTA : Rojita favorita - i transalpini se la giocano : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della partita Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Spagna-Francia, semifinale degli Europei Under 21 di calcio 2019. Le due squadre si fronteggiano al Mapei Stadium di Reggio Emilia, in palio un posto nell’atto conclusivo della rassegna continentale da giocare domenica contro la vincente di Germania-Romania. Big match da urlo tra due squadre di assoluto spessore ...

LIVE Germania-Romania - Europei Under21 2019 in DIRETTA : i rumeni sognano lo sgambetto ai favoriti teutonici : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione di Francia-Spagna – La presentazione di Germania-Romania Buona sera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Germania-Romania, match valevole per le semifinali dei campionati Europei di calcio dedicati alle Nazionali Under 21. Alle ore 18.00 allo stadio Renato Dall’Ara di Bologna andrà in scena la sfida tra i campioni in carica della manifestazione ed i sorprendenti rumeni ...

Europei Under 21 - semifinali in diretta su Rai2 : Oggi, giovedì 27 giugno 2019, Rai2 trasmetterà in diretta le due semifinali degli Europei di calcio Under 21 in corso in Italia. Alle ore 18 allo stadio Dall'Ara di Bologna andrà in scena Germania-Romania. Alle ore 21 sarà, invece, la volta della sfida tra Francia e Spagna. Entrambi i match, visibili anche in live streaming su Rai Play, saranno preceduti da brevi pre-partita in onda da Saxa Rubra. La Rai detiene i diritti in esclusiva ...

Germania-Romania - Semifinale Europei Under21 oggi : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming. Le probabili formazioni : oggi alle ore 18.00 lo stadio Renato Dall’Ara di Bologna (diretta su Rai 2) sarà teatro della prima Semifinale degli Europei Under21 2019 di calcio tra Germania e Romania. Un match decisamente interessante quello che andrà in scena sul rettangolo di gioco emiliano, tra i campioni in carica e la grande sorpresa di questo torneo. I tedeschi sono arrivati al penultimo turno, vincendo i primi due match contro Danimarca e Serbia e poi staccando ...

Spagna-Francia - Semifinale Europei Under21 oggi : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : oggi giovedì 27 giugno si gioca Spagna-Francia, Semifinale degli Europei Under 21 di calcio 2019. Le due squadre si affronteranno al Mapei Stadium di Reggio Emilia, in palio un posto nella finale di domenica da giocare contro la vincente di Germania-Romania: scontro nobile tra due delle scuole più importanti del Vecchio Continente, vedremo in campo alcuni dei migliori giovani talenti. La Francia, passata come miglior seconda dopo il pareggio ...

Rai Sport - Europei Under 21 Semifinali Diretta Esclusiva - Palinsesto e Telecronisti : Dopo l'eliminazione degli azzurrini di Gigi Di Biagio (a cui sono seguite le dimissioni dello stesso ct), l'Europeo Under 21 arriva al penultimo atto: quello delle Semifinali. Nella prima i campioni in carica della Germania affrontano la sorpresa Romania, che conquista le Semifinali alla sua seconda partecipazione ad una fase finale. La Spagna, invece, ha partecipato a tre delle ultime quattro fase finali e sfida la Francia, qualificata come ...

Calcio - semifinali Europei Under 21 : la Francia prova a sorprendere i favoriti spagnoli : A poche ore dal pareggio nell’incontro finale del Gruppo C contro la Romania, che ha consegnato a entrambe le squadre le chiavi della semifinale e soprattutto il pass per Tokyo 2020, la Francia è stata sorteggiata per affrontare domani, giovedì 27 giugno 2019 al Mapei di Reggio Emilia la Spagna di Luis De La Fuente che ha sopravanzato ed eliminato gli azzurrini di Luigi Di Biagio. Indubbiamente stiamo per assistere a un incontro di ...

