Europa League | si inizia | al via i preliminari | tutti i risultati dell’andata

La Roma cancella il ritiro di Pinzolo per l’incertezza sull’Europa League : L’AS Roma comunica con estremo rammarico che il ritiro di Pinzolo, in programma dal 29 giugno al 7 luglio, è stato cancellato. Dopo un confronto tra il nuovo allenatore Paulo Fonseca, la direzione sportiva e i dirigenti che compongono il management, è stata presa la decisione di posticipare l’inizio della preparazione estiva a causa dell’incertezza sulla […] L'articolo La Roma cancella il ritiro di Pinzolo per l’incertezza ...

Europa League - pronostici turno preliminare 27-6-2019 e scommesse : pronostici Europa League: i consigli scommesse valevoli per il primo turno preliminare, giovedì 27 giugno 2019pronostici//Europa League//preliminare – Vi chiedo scusa in anticipo. Ci ho provato, a scandagliare un po’ i campionati delle squadre chiamate in causa, ma non ci si capisce una mazza. Tra chi si fa andata-ritorno-andata, chi i playoff per un piazzamento europeo e chi splitta il campionato in due tronconi per decretare retrocessioni ...

Diretta sorteggio Europa League/ Streaming video : 2preliminare - chi contro la Roma? : Diretta sorteggio Europa League, Streaming video e tv: il secondo turno preliminare della competizione vede interessata, al momento, la Roma.

Milan - l’intesa con l’Uefa è vicina : “Per evitare più sanzioni rinuncerà all’Europa League”. Al suo posto andrebbe il Torino : Rinunciare per quest’anno a giocare l’Europa League e in cambio avere più tempo per rispettare i paletti del Fair Play Finanziario, evitando così il rischio di una sanzione per ogni triennio in cui non è stato raggiunto il pareggio di bilancio. Queste sono le basi dell’accordo tra il Milan e l’Uefa, secondo quanto racconta il Corriere della Sera: un’intesa da raggiungere entro il 14 agosto prossimo, data in cui il ...