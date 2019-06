Sospese le riprese di Cruella! Emma Stone cade al concerto delle Spice Girls e si rompe una spalla

(Di giovedì 27 giugno 2019) Lesono senza dubbio la band al femminile che ha conquistato più fan in assoluto. Tra i seguaci della cinque ragazze della musica pop anni 90 c'è la bravissima attrice. Presente all'ultima tappa del tour, tenutasi a Wembley, la protagonista di La La Land presa dall'euforia è caduta dalle spalle di un amico,ndosi una spalla e compromettendo ledi Cruella, il prequel de "La carica dei 101" di cui è protagonista.A quanto pare laera talmente contenta ed elettrizzata dall'evento che, durante lo spettacolo, mentre si trovava sulle spalle di un amico, è caduta in malo modo e si è fratturata una spalla. Una fonte, rimasta anonima, avrebbe rivelato alla rivista inglese che inizialmente l'attrice non aveva compreso nell'immediato l'entità dell'incidente, pensava infatti che fosse una semplice caduta, con un conseguente urto molto forte, ma ha poi scoperto di essersi rotta una spalla, quando il dolore cominciava a diventare più intenso.