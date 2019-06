Emergenza caldo e rifiuti a Roma | pediatra | “Tenete i bambini a casa”

Caldo : a Verona - attivo numero di Emergenza del servizio 'Famiglia Sicura' (3) : (AdnKronos) - Associazioni. Dalle 19 alle 23 è attivo anche il servizio Telefono Mondo Amico X, un centro di ascolto telefonico con i volontari dell’associazione disponibili all’ascolto per compagnia e conforto. Il numero gratuito da comporre è l’800280233. Restano sempre valide le raccomandazioni p

Caldo : a Verona - attivo numero di Emergenza del servizio 'Famiglia Sicura' (2) : (AdnKronos) - Da qualche settimana è disponibile l’opuscolo dedicato proprio agli anziani che d’estate restano in città. Ampiamente diffuso sul territorio, è disponibile negli uffici dei servizi sociali, nei Centri d’Incontro “Anziani protagonisti nel quartiere”, nelle Circoscrizioni, nelle sedi ana

Caldo : a Verona - attivo numero di Emergenza del servizio 'Famiglia Sicura' : Verona, 27 giu. (AdnKronos) - Oggi e domani è allerta per il Caldo eccezionale che sta interessando tutta l’Italia. Il Comune di Verona è attivo con numerosi servizi a supporto soprattutto degli anziani ma anche di quanti si trovano in difficoltà a causa delle alte temperature. In caso di emergenza

Caldo africano ed Emergenza rifiuti - la Regione Lazio allerta le Asl : “A Roma possibili effetti sulla salute pubblica” : Allarme della Regione Lazio che sui possibili effetti sulla salute pubblica della presenza di rifiuti nelle strade di Roma ha allertato le Asl. ”In reLazione al protrarsi della mancata raccolta dei rifiuti solidi urbani nella città di Roma e contemporaneamente alla situazione di ondate di calore che hanno raggiunto la soglia di bollino rosso sono stati oggi allertati tutti i direttori dei Servizi di igiene e sanità pubblica (Sisp) delle ...

Caldo africano a Firenze : scatta l’Alert System per l’Emergenza : l’Alert System anche per l’emergenza Caldo. Stasera, a partire dalle 19, i fiorentini riceveranno una telefonata a casa del sindaco con un messaggio di prevenzione per ‘difendersi’ dalle temperature record di questi giorni: la morsa di Caldo africano non accenna infatti a diminuire e secondo il bollettino, elaborato dal dipartimento di epidemiologia SSR Regione Lazio, nell’ambito del sistema operativo nazionale di previsione e prevenzione ...

Emergenza in Italia - l’allarme dei medici : arriva la più intensa ondata di caldo dell’ultimo decennio e negli ospedali manca personale : E’ allarme caldo, dalla prossima settimana, in quasi tutta Italia. Dopo il maltempo che ha colpito il nord nelle scorse ore, infatti, sono in arrivo temperature da record che arriveranno a toccare i 40 gradi in molte città della penisola. Ma c’è un problema ben più grave che, sommato a questo, potrebbe creare non pochi problemi nel nostro Paese: gli ospedali e i Pronto soccorso, sia del Nord che del Sud, versano in una situazione ...

Emergenza caldo - da giovedì fino a 40 gradi al Centro-Nord : i nove consigli del ministero della Salute per affrontare l’afa : Un caldo come in Europa non si vedeva da un decennio. Nell’ultima settimana di giugno si prospettano picchi fino a 40 gradi anche in Italia, in particolare al Centro-Nord. L’apice dovrebbe arrivare tra il 27 e il 29 giugno, con temperature tra i 37 e i 40 gradi a Milano, Torino, Bologna, Roma, Frosinone, Rieti e Sassari. A lanciare l’allarme sono i meteorologi di 3Bmeteo e Meteo expert. L’ondata di caldo arriva proprio ...

Emergenza rifiuti a Roma - medico : “Con il caldo più pericoli per la salute” : “Con l’arrivo del caldo in una città sporca in cui i rifiuti permangono in strada, i pericoli potenziali per la salute aumentano“, spiega Luigi Bartoletti, vicesegretario Fimmg e vicepresidente dell’Ordine Medici di Roma. “Non vedo gli estremi di un’Emergenza sanitaria a Roma ma, senza fare allarmismi, la puzza vicino ai cassonetti è indice di contaminazione batterica. Tutte le istituzioni dovrebbero operare ...

Emergenza caldo e ondate di calore a Ragusa : ecco cosa fare : Emergenza caldo e ondate di calore: ecco cosa fare.L'Azienda Sanitaria di Ragusa ha presentato il Piano Sanitario Locale di Prevenzione

Piccolo : con caldo Roma si presenta come discarica - Emergenza sanitaria dietro l’angolo : Roma – “Miasmi e rifiuti da discarica a cielo aperto ecco come si presenta Roma nei primi giorni di caldo estivo. Purtroppo e’ questo il panorama che oggi, gli abitanti e i turisti della citta’ piu’ bella del mondo, si trovano ad osservare. La situazione della raccolta dei rifiuti nella Capitale, non e’ piu’ solo un’emergenza, e’ uno status di degrado permanente che l’amministrazione ...