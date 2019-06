Eluso il ban USA di Huawei | alcune aziende americane ci sono riuscite

optimaitalia

(Di giovedì 27 giugno 2019) C'è modo di eludere il ban USA nei confronti dici stanno riuscendo, tra l'altro senza infrangere alcuna legge. Nonostante il produttore cinese sia finito in una lista di compagnie che non poscomperare tecnologia dagli Stati Uniti, negli ultimi 21 giorni, le esportazioni verso l'OEM hanno raggiunto la cifra di diversi milioni. Stando a quanto riportato dal 'New York Times', Intel, come anche Micron edaltrestatunitensi,riusciti ad aggirare l'apposizione del marchio 'Made in USA' sui loro prodotti: se la componente, difatti, viene realizzata al di fuori dai confini americani, ed insieme non viene corredata da istruzioni, non sussistono problemi nell'esportarla (in tal senso l'Amministrazione di Trump si sarebbe fatta cogliere impreparata). Un modo, questo, per aggirare il ban USA che pende sulla testa di, senza per ...

