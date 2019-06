Elettra Lamborghini avrebbe un amore segreto | un lui o una lei?

Reggaeton e leggerezza - questo è Twerking Queen di Elettra Lamborghini (recensione) : Per descrivere Twerking Queen di Elettra Lamborghini serve un drink - sì, di quelli con le cannucce nere e le foglie di menta disposte tra un cubetto di ghiaccio e una scorza di limone - e un paio di piedi poggiati con arroganza su un tavolino di legno, mentre lo sguardo volge al tramonto sul mare, nell'esatto momento in cui la festa comincia. È estate, e nella stagione delle vacanze per antonomasia le fatiche della routine possono ...

Io una mangiauomini? Elettra Lamborghini in realtà è una brava ragazza : La coach più discussa di "The Voice of Italy", Elettra Lamborghini, ha rilasciato delle nuove dichiarazioni sui suoi nuovi progetti artistici e sogni custoditi nel cassetto. Reduce dalla celebrazione del suo 25esimo compleanno, Elettra Lamborghini ha rilasciato delle nuove dichiarazioni, rivelando i suoi progetti artistici e sogni custoditi nel cassetto. La ricca ereditiera, che ha recentemente partecipato a "The voice of Italy", il ...

Elettra Lamborghini e le nozze con Afrojack : "Ne stiamo parlando" : Salutata la poltrona rotante di The Voice of Italy, Elettra Lamborghini si prepara all'esordio discografico, in attesa di convolare a nozze. Intervistata dal settimanale Chi, la Lamborghini ha infatti confermato i rumor che vorrebbero il matrimonio con l'amato Afrojack davvero dietro l'angolo.Le nozze? Ne stiamo parlando. Lui è meraviglioso, è come dovrebbero essere tutti gli uomini, premuroso e privo di malizie. Non pensavo che l’amore ...

Ero una f**a di legno - ora penso a sposarmi! Il cambiamento di Elettra Lamborghini : La cantante traccia un bilancio della sua vita in occasione del lancio del nuovo album "Twerking Queen", in uscita il 14 giugno. Dedita totalmente al lavoro e restia ad innamorarsi, alla fine ha ceduto tra le braccia del collega Afrojack.Dietro quello sguardo di ghiaccio si nasconde una donna innamorata. Elettra Lamborghini, reduce dal successo come coach a “The Voice Of Italy”, è pronta a lanciare il suo nuovo album “Twerking Queen”, in ...

Audio e testo del nuovo singolo di Elettra Lamborghini - Tocame anticipa l’album Twerking Queen : Il nuovo singolo di Elettra Lamborghini è Tocame. Il brano anticipa il rilascio di Twerking Queen, l'album di debutto previsto per il 14 giugno. Tocame sarà in rotazione radiofonica a partire dal 7 giugno. Le sonorità sono quelle alle quali Elettra Lamborghini è abituata, già sentite nel singolo Pem Pem, con l'aggiunta del featuring di Pitbull e con ChildsPlay. Tocame è rilasciato in tutte le maggiori piattaforme di streaming dal 5 ...

The Voice - prima della finale - Elettra Lamborghini finisce in clinica - : Serena Granato La coach di "The Voice Of Italy", Elettra Lamborghini, si è sottoposta ad un trattamento-laser alla pelle, prima della finale del talent-show condotto da Simona Ventura Nella serata dello scorso 4 giugno, è stata trasmessa la puntata della finale di "The Voice of Italy", che ha decretato la vittoria di Carmen Pierri, la pupilla del coach campano Gigi D'Alessio. prima che si registrasse il "Grand Final" di "TVOI", la ...

The voice - scontro tra Gigi D’Alessio ed Elettra Lamborghini : “Non è The Follower” - : Luana Rosato scontro tra Gigi D'Alessio ed Elettra Lamborghini durante la finale di The voice of Italy 2019: la vittoria di Carmen Pierri su Miriam Ayaba non ha convinto la cantante La finale di The voice of Italy si è conclusa con la vittoria di Carmen Pierri del team Gigi D'Alessio e, nonostante la puntata sia stata animata da buona musica, non sono mancati piccoli scontri tra i giudici. Protagonisti di un battibecco dovuto ...

I dati del web sono diversi. Miriam era la più amata ! La polemica di Elettra Lamborghini : A "The Voice of Italy" continuano le polemiche. Stavolta è il turno di Elettra Lamborghini, che dopo l'eliminazione della sua concorrente Miriam Ayeba, non ci sta ed esprime tutto il suo disappunto. Il clima si fa sempre più infuocato a "The Voice of Italy". In fase di finale sono tre le concorrenti rimaste in gara: Carmen, Brenda e Miriam. La prima finalista è Carmen, e nel momento in cui Simona Ventura fa il nome della concorrente che ...

The Voice of Italy 2019 - Miriam Ayaba a Blogo : "Una connessione immediata con Elettra Lamborghini - siamo entrambe due persone libere" : Miriam Ayaba è una dei quattro finalisti di The Voice of Italy 2019. La cantante rappresenta il team guidato da Elettra Lamborghini che l'ha accompagnata in questo lungo viaggio fin dalle Blind Auditions. Nell'ultima fase del talent show, Elettra scelto proprio Miriam per questo atto conclusivo del programma, con il televoto che, questa sera, decreterà il nome della voce d'Italia.Abbiamo chiesto a Miriam un bilancio di questa sua esperienza a ...

Elettra Lamborghini rivela : 'Parlo con Dio e compro tanti rosari' : La nipote di Ferruccio Lamborghini, fondatore dell'omonima azienda, sta attualmente svolgendo il ruolo di coach all'interno del programma televisivo The Voice of Italy in onda su Rai 2. La ragazza si contraddistingue sicuramente per la sua spiccata simpatia e bellezza. In tanti l'hanno ritenuta inadatta a giudicare ed a insegnare all'interno di The Voice, ma molti si sono invece ricreduti. Nelle recenti ore Elettra ha rilasciato un'intervista ...

