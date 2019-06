Elenoire Casalegno | lo scatto in lingerie è bollente | applausi a scena aperta

caffeinamagazine

(Di giovedì 27 giugno 2019)fa impazzire i social. La bella bionda, che da poco ha compiuto 43 anni, sfoggia un fisico super tonico valorizzato da unain pizzo nero che sembra creata apposta per il suo corpo statuario. Oltre 43mila like e tanti, tanti complimenti per lei. Arrivano apprezzamenti anche da parte delle donne, tra tutti uno in cui una follower dedica alla sexydei versi di Charles Bukowski che suonano come un inno alla sua bellezza: “E tu davvero sei incredibile ……. Poi la porta si spalancò. Ed entrò quella donna. Tutto quello che posso dirvi è che ci sono miliardi di donne, sulla terra, giusto? Certune sono passabili. La maggior parte sono abbastanza belline, ma ogni tanto la natura fa uno scherzo, mette insieme una donna speciale, incredibile”. “ Cioè, guardi e non ci puoi credere. Tutto è un movimento ondulatorio perfetto, come l’argento vivo, come un serpente, ...

lisalannister : quel video di elenoire casalegno che sembra pazza e dice 'o mi aprite le porte voi o le sfondo con la testa' mi fa… - LucaMarchi81 : @galihhh @OutContextInter Elenoire Casalegno, great Inter supporter. Simona Ventura supports Torino - Reina_Riccardo : @elenoirec • • • • • • Una ciliegia tira l’altra. Però, pure le ciambelle... ecco cos’è successo oggi al… -