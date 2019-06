È morto il bambino di otto anni precipitato dal sesto piano di casa

morto bambino di due anni : si è sparato in testa con la pistola della nonna : L'ha trovata nella borsa della nonna. Ha premuto il grilletto ed è Morto. Aveva solamente due anni un bambino della Carolina del Sud Morto dopo essersi sparato alla testa con la pistola di...

Bambino morto a Mirabilandia - una decina di persone sono sotto indagine : Procedono le indagini sul Bambino morto mentre si trovava all'interno del parco di divertimenti Mirabilandia a Ravenna. sono una decina le persone iscritte nel registro degli indagati con l'accusa di omicidio. Tra loro anche la madre del piccolo che lo avrebbe lasciato solo per alcuni minuti. Al momento le forze dell'ordine stanno visionando le immagini delle telecamere di sicurezza, per comprendere cosa è realmente accaduto. Probabilmente, ...

Ebola - primo contagio fuori dalla RD del Congo : morto bambino di 5 anni in Uganda. Msf : “L’epidemia ha accelerato” : La prima vittima di Ebola oltre i confini della Repubblica Democratica del Congo è un bambino di cinque anni. Il piccolo è morto la scorsa notte in Uganda, come comunica l’account Twitter del direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, che riprende un comunicato del Ministero della Salute di Kampala. Il fratellino e la nonna del piccolo deceduto sono risultati positivi al test e si trovano ora in isolamento nella struttura sanitaria ...

Nettuno - bambino di due anni morto : annegato nello stagno di casa : trovato a faccia in giù : Un bambino di due anni è morto stamattina a Nettuno. Dramma a Nettuno, sul litorale vicino Roma, dove stamattina è morto un bambino di due anni. Il piccolo è caduto in uno stagno...

