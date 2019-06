Dreams | Sony ci invita a sognare e creare nel nuovo spot TV

eurogamer

(Di giovedì 27 giugno 2019) Le potenzialità didi Media Molecule sono ormai sotto gli occhi di tutti. Da quando il titolo è stato reso disponibile in Early Acces, tantissimi giocatori hanno mostrato di cosa è capace l'esclusiva PS4.Abbiamo visto utenti in grado di realizzare tributi a famosi giochi come Metal Gear Solid, ma alcuni giocatori sono riusciti a dare vita a veri e propri giochi dal nulla, come il dettagliato FPS Project Zero.Tutto questo perchépermette il libero sfogo della creatività dei giocatori e, ilTV pubblicato da, si concentra proprio sulla "creazione".Leggi altro...