(Di giovedì 27 giugno 2019) La vittima è Salvatrice Sammito, unadi 60 anni che tutti conoscevano come Silvia. La tragedia si è consumata mentre laera intenta ad eseguire alcuni lavori di pulizia nella villetta proprio in vista del trasferimento per la stagione estiva. Non avrebbe fatto in tempo ad uscire dalla casetta di legno in giardino ed è morta atrocemente tra le