Dopo il voto flop Casapound molla ' Finita nostra esperienza partitica'

Turchia - elezioni Istanbul : vince il candidato anti-Erdogan. È la seconda volta Dopo che il voto era stato annullato : Il candidato dell’opposizione Ekrem Imamoglu ha vinto per la seconda volta in due mesi le elezioni per il sindaco di Istanbul, in Turchia, dopo che il primo voto era stato annullato il 31 marzo per irregolarità a seguito delle pressioni fatte dal presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Il motivo era che Imamoglu, membro del Partito popolare repubblicano, aveva vinto con solo 14mila voti di scarto su un totale di 10 milioni. Ma anche ...

RAI E POLITICA/ Gli "slogan" che riuniscono Lega e M5s Dopo il voto su Foa : M5s ha votato con il Pd contro il doppio incarico di Foa. Sulla Rai i 5 Stelle e la Lega parlano comunque un linguaggio simile fatto di slogan

Guatemala al voto per il Dopo-Morales : 19.05 Elezioni presidenziali, legislative e amministrative oggi in Guatemala: 8 milioni gli aventi diritto al voto, chiamati a scegliere il successore di Jimmy Morales, dopo una campagna elettorale segnata dall'esclusione dal voto di una ex magistrata anti-corruzione, Thelma Aldana. Favorita nei sondaggi,l'ex giudice ha ricevuto minacce di morte ed è fuggita prima in Salvador poi negli Usa Un voto sullo sfondo dei mali endemici del Paese ...

Appalti Reggio Emilia - indagati anche ex vicesindaco e assessore Pd. Il pm : “Abbiamo agito Dopo il voto” : Tra i 15 indagati nell’ambito dell’inchiesta sulle presunte irregolarità degli Appalti del Comune di Reggio Emilia ci sono anche l’ex vicesindaco Pd e assessore al Welfare Matteo Sassi e l’ex assessore alle Infrastrutture e Beni pubblici Mirko Tutino. Entrambi erano membri della giunta di centrosinistra, il cui sindaco dem uscente Luca Vecchi è stato riconfermato domenica 9 giugno. I due non si erano invece ripresentati ...

Concorso Dgsa : il voto minimo per superare la preselettiva si saprà Dopo il 13 giugno : Ieri 11 giugno, si è svolto il primo turno della prova preselettiva per la selezione dei 2.004 Direttori dei servizi generali ed amministrativi (Dsga). Oggi mercoledì 12 giugno si sta svolgendo il secondo turno, ossia quello giallo; domani giovedì 13 giugno si svolgerà l'ultimo turno, quello porpora. I candidati a termine della prova conoscono il proprio punteggio ottenuto a seguito della correzione automatica e anonima del proprio elaborato ma ...

Matteo Salvini - indiscrezione Dopo il voto e prima del vertice con Conte e Di Maio : "Pensa di fare da solo" : Qualche archeologo della politica ricorderà il Pd «a vocazione maggioritaria» disegnato nel 2007 da Walter Veltroni. Sfrondato degli orpelli, significava che i democratici, stufi dei ricatti dei partiti più piccoli che accompagnano sempre il vincitore a palazzo Chigi, si sentivano abbastanza forti d

Israele - sciolto il Parlamento Dopo nemmeno due mesi : si tornerà al voto : A nemmeno due mesi dal voto del 9 aprile scorso la Knesset – il Parlamento israeliano – ha votato il proprio autoscioglimento. Il premier uscente Benyamin Netanyahu era uscito apparentemente vincitore dall’ultima consultazione elettorale. Non è però riuscito a raccogliere una maggioranza di almeno 61 deputati per formare il suo quinto governo. Sono stati ben 74 su 120 i deputati che hanno votato per l’autoscioglimento. A favore di Netanyahu se ...

Il Dopo-voto è un lungo viaggio nella notte : Per interpretare il risultato italiano delle elezioni per il Parlamento europeo, bisogna guardare quello che è successo alla Camera dei deputati due giorni dopo il voto. Perché dietro un pronunciamento di Montecitorio c’è lo sgretolamento intellettuale e politico del nostro Paese.Martedì 28 maggio, l’aula della Camera ha approvato all’unanimità, e con parere favorevole del governo, una mozione ...

M5S a pezzi Dopo il crollo elettorale. Di Maio : «Chiedo il voto su Rousseau sul mio ruolo» : A due giorni dalla disfatta alle europee le crepe nel M5S si aprono l’una dopo l’altra. Costringendo Luigi Di Maio a un supplemento di riflessione sul suo ruolo di capo politico e a un nuovo vertice ristretto ai fedelissimi (i capigruppo D’Uva e Patuanelli, i ministri Fraccaro e Bonafede). Paragone annuncia le sue dimissioni. Direttorio da votare sulla piattaforma Rousseau...

Pensioni ultima ora : elezioni europee 2019 - le proposte Dopo il voto : Pensioni ultima ora: elezioni europee 2019, le proposte dopo il voto Pensioni ultima ora: quali saranno le conseguenze del voto europeo sul sistema previdenziale italiano? Nessuna. O almeno nulla di immediato considerato che l’elezione di rappresentanti italiani e di ogni Paese al Parlamento Europeo non ha alcuna diretta e stretta correlazione col tema Pensioni. Pensioni ultima ora, conseguenze del voto La grande vittoria della ...

Rischio Italia - Dopo il voto Grecia più vicina : solo 48 punti di spread : La Grecia torna al voto e il mercato scommette sulla vittoria del centro-destra di Nea-Demokratia. Il rally della Borsa e dei titoli di Stato greci riduce il premio di Rischio rispetto all’Italia ai minimi dal 2009. Il rendimento dei titoli greci è al 3% come mai successo prima d’ora...

Europee - Giorgia Meloni svela il piano Dopo il voto : cancella Berlusconi - l'offerta a Salvini : "Gli italiani hanno chiesto un governo senza i 5 stelle, un governo che non litighi su tutto e che possa fare una serie di cose che con i 5 stelle sono molto difficili da realizzare", dice Giorgia Meloni incontrando i giornalisti dopo l'ottimo risultato elettorale raggiunto da Fratelli d'Italia: "Po

Borse - piazze Ue in lieve progresso Dopo il voto che conferma maggioranza a partiti europeisti. Fca vola a +17% : Borse europee in lieve progresso dopo la chiusura delle urne con la conferma che le forze europeiste tradizionali restano maggioranza nel Parlamento Ue nonostante il boom dei sovranisti in Italia e Francia. A Piazza Affari in luce Fca, che a valle della proposta di fusione con Renault in avvio non riusciva a far prezzo e quando è entrata in contrattazione ha segnato un +17 per cento mentre la controllante Exor avanza del 10 per cento. In ...