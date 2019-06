Dl Crescita | riprende l’esame al Senato | il governo pone la fiducia | oggi il voto

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 27 giugno 2019) La richiesta dida parte delsul decreto, come da attese, è arrivata questa mattina dopo l’inizio dell’esame del testo alcon la replica del vice ministro all’Economia Massimo Garavaglia. A dare l’annuncio come di consueto è stato il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Riccardo Fraccaro: ilal provvedimento è atteso. Dopo la richiesta di, la presidente di Palazzo Madama, Elisabetta Casellati, ha convocato la conferenza dei capigruppo per stabilire i tempi della votazione. Il decreto deve essere convertito in legge entro sabato, dopo aver ricevuto l’ok della Camera – sempre con la– il 21 giugno scorso. Il provvedimento è ormai blindato, ma ancora ieri ha creato tensioni per la norma che prevede la fine delll’immunità penale a partire dal 6 settembre per i vertici di ArcelorMittal, ...

