Diretta Ungheria Slovenia Streaming video e tv | sfida tra outsider | Europei basket

LIVE Scherma - Europei 2019 in Diretta : spadisti eliminati ai quarti dall’Ungheria. Il Dream Team del fioretto femminile sfiderà in semifinale le Russia : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.32 Nella spada maschile intanto l’Italia è avanti 24-18 contro la Germania nella semifinale per il quinto posto. 13.30 Nella parte alta del tabellone Francia-Ucraina 45-34. 13.25 La Russia chiude sul 45-23 contro la Polonia e troverà le azzurre in semifinale ! 13.22 Russia -Polonia la sfida dalla quale uscirà l’avversaria delle azzurre: russe avanti 41-21. 13.20 ...

LIVE Scherma - Europei 2019 in Diretta : spadisti eliminati ai quarti dall’Ungheria. Attesa per il Dream Team nel fioretto femminile : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.32 on riesce la rimonta a Fichera, vince l’Ungheria 33-28. 12.23 In pedana Fichera contro Redli. 12.22 Ungheria in vantaggio 23-18 quando manca soltanto l’ultimo assalto. 12.18 Ora in pedana Garozzo contro Berta. 12.17 Allunga l’Ungheria: 20-16 dopo sette assalti. 12.13 Tocca ora a Santarelli contro Siklosi. 12.12 L’Ungheria conduce 15-14 al termine del sesto ...