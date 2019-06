DIRETTA Turchia Italia | risultato 17-10 | streaming video tv | Primo quarto | Europei

LIVE Italia-Turchia basket femminile - Europei 2019 in DIRETTA : 26-25 - azzurre avanti con il contropiede di Sottana sulla sirena : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 26-25 IL contropiede DA PALLA RUBATA DI GIORGIA Sottana! ITALIA CHE CONCLUDE IN VANTAGGIO LA PRIMA META’ DI GARA! Intanto risultato finale dal girone A: Gran Bretagna batte Lettonia 74-60, con 24 punti di Johannah Leedham Time out Turchia per progettare l’utlima azione 24-25 2/3 Francesca Dotto Fallo sulla tripla di Francesca Dotto da parte di Cora, ci sono tre tiri liberi con ...

12-17 TIRO SENZA SENSO DI ROMEO A SEGNO! Praticamente su un piede solo dai sei metri! Un minuto e mezzo senza canestri, ma con più di un buon segnale dall'esordiente Lorela Cubaj, già grande protagonista nelle categorie giovanili e negli Stati Uniti a LIVEllo universitario Iniziato il secondo quarto TOP SCORER – ITALIA: Zandalasini 6; TURCHIA: Stokes 6 10-17 Problema difensivo sul ...

18:28 QUINTETTI – ITALIA: Dotto Sottana Cinili Zandalasini Andrè; TURCHIA: Alben Cakir Koksal Canitez Stokes 18:27 Buona presenza di pubblico a Nis per questo primo incontro. Poco più di tre minuti alla palla a due 18:23 In corso la presentazione delle squadre! Subito dopo ascolteremo gli inni nazionali, l'italiano e il turco 18:20 Questi i roster ITALIA 0 Caterina Dotto ('93, ...

La presentazione di Italia-Turchia – Il girone dell'Italia – Le favorite – Il calendario dell'Italia – Le azzurre Buon pomeriggio, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del debutto dell'Italia agli Europei femminili 2019. Le azzurre cominciano il proprio cammino continentale contro la Turchia, a Nis, in Serbia, in uno dei due gironi ospitato dal Paese che ...

Chiudiamo qui la nostra DIRETTA LIVE. Appuntamento a domani alle 15.00 per la sfida con il Belgio! Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata con OA Sport! Le statistiche dicono che la migliore nel campo azzurro è stata Sorokaite (20 punti), seguita da Sylla (12 punti) e Bosetti (11 punti), anche se quest'ultima è stata sicuramente la più continua nel corso della partita.

DIRETTA/ Italia Turchia - risultato 2-2 - streaming video tv : si va al tie break! : DIRETTA Italia Turchia streaming video e tv: cronaca live della partita che si gioca ad Ankara per la quinta settimana della Nations League 2019 di volley.

13-13 Pietrini murata, nuova parità 13-12 Difesa non perfetta delle azzurre, arriva il punto delle avversarie 13-11 FUCILATA DI DANESI IN PRIMO TEMPO! 12-11 Boz trova la diagonale, la Turchia non molla nulla 12-10 MUROOOOOOOOOOOO! SOROKAITEEEEEEEEEEEEEE! 11-10 SOROKAITE! CONTRATTACCO PERFETTO! 10-10 Karakurt completamente fuori misura dai nove metri 9-10 Servizio in rete per Nicoletti

7-9 Servizio lungo di Yilmaz 6-9 Sorokaite non trova la parallela, nuovo allungo della Turchia 6-8 Fallo di invasione del muro italiano, si va al cambio di campo 6-7 MUROOOOOOO MALINOV! LE AZZURRE AGGRAPPATE AL SET! 5-7 Sbaglia questa volta Karakurt 4-7 Karakurt con la diagonale profonda 4-6 Yilmaz a segno con il pallonetto 4-5 ACEEEEEE PIETRINI! 3-5 Netta l'invasione di Kalac a ...

Italia-Turchia (25-19; 17-25; 23-25; 25-15). Le padrone di casa spengono improvvisamente la luce nel quarto parziale e permettono alle azzurre di conquistare il tiebreak. Sfida appassionante! 25-15 PIETRINI CHIUDE IL SET! SI VA AL tiebreak! 24-15 Malinov serve Danesi impreparata e rimedia un muro 24-14 Pietrini trova il tocco del muro! 23-14 ACEEEEEE BOSETTI! ITALIA AD UN PASSO DAL ...

DIRETTA/ Italia Turchia - risultato 1-2 - streaming video tv : 25-19 - 17-25 - 23-25 : Diretta Italia Turchia streaming video e tv: cronaca live della partita che si gioca ad Ankara per la quinta settimana della Nations League 2019 di volley.

17-12 BOSETTI IN DIAGONALE! Difesa eccezionale di De Gennaro! 16-12 Kalac a segno con il primo tempo 16-11 MUROOOOOOO! MALINOV E FAHR CHIUDONO LO SCAMBIO! 15-11 MURO DI FAHR! L'ingresso positivo della centrale al posto di Chirichella 14-11 Sorokaite rischia su palla staccata e sbaglia 14-10 Mani fuori di Boz, appena entrata per far rifiatare Karakurt 14-9 ACEEEEEEEEE SOROKAITE! IL ...

7-5 SOROKAITE STAMPA ISMAILOGLU! 6-5 MURO DI DANESI! Karakurt non passa! 5-5 MAGIA DI BOSETTI! L'azzurra trova il tocco del muro dopo uno scambio interminabile 4-5 Secondo primo tempo consecutivo di Gunes 4-4 Bosetti mette a terra il punto ma tantissima fatica per le azzurre… 3-4 Primo tempo di Gunes, la Turchia sembra più convinta 3-3 Yilmaz impeccabile in diagonale 3-2 ...

8-3 Karakurt non trova il campo, timeout tecnico sul +5 per le azzurre 7-3 BOSETTI! DIAGONALE PERFETTA! 6-3 MUROOOOOOO MALINOV! 5-3 Sorokaite pizzica l'asticella al servizio 5-2 MALINOV DI SECONDA! Turno al servizio eccellente di Sorokaite 4-2 MANI FUORI PER SYLLA! Molto più convinte le azzurre in questo inizio! 3-2 MAGIA DI BOSETTI! Pallonetto profondo dalla seconda linea! 2-2 ...

DIRETTA/ Italia Turchia - risultato 1-0 - streaming video tv : 25-19 - 1set ok! : Diretta Italia Turchia streaming video e tv: cronaca live della partita che si gioca ad Ankara per la quinta settimana della Nations League 2019 di volley.