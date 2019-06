Di Marzio | “Incontro tra l’agente di Diawara e la Roma | ecco cosa filtra”

forzazzurri

(Di giovedì 27 giugno 2019) Gianluca Di, esperto di calciomercato, attraverso il proprio sito ufficiale ha parlato di Amadouvicinissimo alla: “È in corso in questi minuti un incontro tra il ds dellaPetrachi e l’entourage di Amadouper trovare un accordo per il passaggio del guineano alla. L’accordo si troverá sui 2 milioni di euro netti a stagione più bonus per i prossimi cinque anni.fa parte dell’operazione che porterà Kostas Manolas al Napoli”. Leggi anche : Koulibaly a 360 gradi, da brividi: “Per tutti sono il ‘napoletano’. L’infanzia, il ritorno in Senegal, il razzismo. La nascita di mio figlio col pazzo di Sarri, lo scherzo di Benitez e ADL che voleva i soldi indietro…” VIDEO – Sarri: “Juventus una grande società fatta di persone coerenti! Vogliamo vincere il più possibile divertendo…” VIDEO – De Laurentiis sui tifosi ...

