Decreto crescita | oggi la fiducia Renzi in Aula | «La Tav la fate o no?»

L’amministratore delegato della società che gestisce l’ILVA ha detto che l’impianto potrebbe chiudere a causa di una misura contenuta nel “Decreto crescita” : Geert Van Poelvoorde, l’amministratore delegato di ArcelorMittal Europa, la società che gestisce l’acciaieria ILVA di Taranto, ha detto oggi che l’impianto potrebbe chiudere a settembre per via di una norma contenuta nel cosiddetto “decreto crescita”, attualmente in discussione al Parlamento. Van Poelvoorde

Il Decreto crescita introduce il bonus sui prodotti riciclati per professionisti e imprese : Il Decreto Crescita, recentemente approvato dalla Camera dei Deputati e ora in attesa del voto in Senato, è destinato ad incidere in maniera importante sulla vita delle imprese italiane e dei professionisti che le seguono. Tra le moltissime novità che il governo vuole introdurre con la nuova normativa vi è anche la possibilità, per le imprese e i professionisti, di ottenere un'agevolazione fiscale grazie all'acquisto di prodotti realizzati con ...

Pagamento imposte : con il Decreto crescita possibile proroga al 30 settembre : Gli imprenditori italiani e i professionisti che li seguono dovranno affrontare un'estate rovente. E non solo dal punto di vista climatico. Infatti, l'approvazione definitiva da parte della Camera dei Deputati del cosiddetto Decreto Crescita rischia di far riscrivere completamente il calendario degli adempimenti fiscali. Gettando nel caos imprese e professionisti. Anche perché molti addetti ai lavori hanno sollevato parecchi dubbi e perplessità ...

La Juve nell'affare de Ligt potrebbe essere agevolata dal Decreto crescita : La Juventus, vanta una rosa di livello internazionale, nonostante ciò è stata eliminata ai quarti di Champions League dall'Ajax. Il risultato negativo ottenuto in Europa ha evidenziato lacune pesanti a centrocampo e soprattutto in difesa il cui protagonista principale, Giorgio Chiellini, spesso è stato assente per infortunio e ciò avrebbe contribuito in maniera decisiva all'eliminazione dalla Coppa. La decisione di de Ligt Fabio Paratici, preso ...

Domani al Sole 24 Ore confronto a tutto campo su Decreto crescita e compliance : decreto crescita e compliance, confronto a tutto campo fra i big del Fisco italiano. Sede del confronto Il Sole 24 Ore che ospita Domani il convegno «Il Fisco che...

Dalle pensioni alla lotteria degli scontrini : tutte le novità del Decreto crescita : In pensione con 5 anni di scivolo, ma solo per alcuni. E poi le nuove norme sugli scontrini, una stretta sugli affitti...

Tuttosport : Il Napoli pagherà James con i soldi della cessione di Sepe. Si attende Decreto Crescita : Secondo quanto scrive Tuttosport James Rodriguez arriverà al Napoli grazie al Decreto Crescita, pagato con i soldi della cessione di Sepe. Il portiere sarà venduto a 5 milioni di euro. Saranno proprio questi i soldi che De Laurentiis pagherà quest’anno per James, ai quali aggiungerà l’anno prossimo altri 30-35 milioni per il riscatto. Un riscatto che diventerà obbligatorio nel caso in cui il Napoli vincesse lo ...

Decreto crescita : tutte le novità del testo dopo l’ok della Camera : L'aula di Montecitorio ha approvato con 270 voti favorevoli, 33 contrari e 49 astenuti il testo del Decreto crescita. Il provvedimento passa ora all'esame del Senato per l’ultimo sì prima della conversione in legge. Dalla proroga della rottamazione a quella dei versamenti Isa fino alla moratoria di sei mesi sulle sanzioni per i mancati scontrini elettronici: ecco le principali novità...

Decreto crescita - ok della Camera : dal salva-Roma alla rottamazione - sconti su sexy shop e stretta su affitti brevi : Ok alla Camera al Decreto crescita: è stato approvato con 288 voti favorevoli, 181 contrari e 3 astenuti. Ecco le norme che contiene: dalla riapertura della...

Decreto crescita - via libera Camera : 20.42 L'Aula della Camera ha approvato con 270voti favorevoli, 33 contrari e 49 astenuti il Decreto Crescita. Il provvedimento passa ora all'esame del Senato per il via libera definitivo. Il Decreto scade il 29 giugno. Tra le novità introdotte, lo 'scivolo' di 5 anni per gli aspiranti pensionati e la riapertura dei termini per aderire alla rottamazione delle cartelle inviate dal fisco e del saldo e stralcio, con nuova scadenza al 31 luglio ...

Decreto crescita - ok alla Camera : dal salva-Roma alla rottamazione - sconti su sexy shop e stretta su affitti brevi : Ok alla Camera al Decreto crescita: è stato approvato con 288 voti favorevoli, 181 contrari e 3 astenuti. Ecco le norme che contiene: dalla riapertura della...

Decreto crescita - Camera vota la fiducia con 288 sì e 181 contrari. Il testo torna al Senato : va convertito entro il 29 : La Camera ha approvato la fiducia posta dal governo sul Decreto legge Crescita con 288 voti favorevoli, 181 contrari e 3 astenuti. Il testo è tornato in Auladopo l’approvazione di una decina di modifiche in commissione. Il testo dovrà ora passare al Senato ed essere convertito in legge entro il 29 giugno, pena la decadenza. Stralciata, dopo le polemiche, la norma che trasferiva la titolarità dei Fondi sviluppo e coesione alle Regioni. Nei ...

Fiducia al Decreto crescita : che cosa cambia con la nuova legge : Sì della Camera al voto di Fiducia per il decreto crescita: il provvedimento passerà al Senato per la seconda lettura...

La Camera oggi al voto sul Decreto crescita : ecco gli emendamenti e le novità al disegno di legge : oggi la Camera voterà la fiducia sul decreto Crescita, dopo un iter di scontri, emendamenti e rinvii. Il testo dovrà poi passare all'esame in Senato ed essere convertito in legge entro il 29 giugno, pena la scadenza. Vediamo qualcuna fra le principali novità e modifiche al decreto, dal Salva-Roma, al fondo per Radio Radicale e le norme per contrastare l'evasione fiscale.Continua a leggere