Decreto Crescita | nessun trattamento di favore ai club del Sud Italia

Da scivolo pensioni a rottamazione - il Decreto Crescita è legge. Conte : “Paese fa sistema”. Zingaretti : “Propaganda” : L'Aula del Senato ha approvato con 158 si', 104 no e 15 astenuti la fiducia chiesta dal Governo sul Dl crescita nel testo arrivato dalla Camera. Il disco verde alla fiducia costituisce anche il voto finale di Palazzo Madama sulla conversione in legge del provvedimento. Si e' espressa a favore la maggioranza M5S e Lega; contro Autonomie, Leu, Pd e FI; astenuta FdI. Ha votato no alla fiducia, intervenendo in dissenso dal gruppo, Paola Nugnes ...

Decreto Crescita - via libera alla fiducia al Senato - ora è legge : ecco cosa prevede : Il Senato ha approvato la questione di fiducia e ha dato il via libera definitivo al Decreto Crescita, uscito completamente modificato (con l'aggiunta di 60 articoli) dalla discussione alla Camera dei deputati. Votano a favore Lega e M5s, contrari Pd, Fi e Leu, si astiene Fdi. ecco cosa prevede il provvedimento.Continua a leggere

Il Decreto Crescita 2019 è Legge : le novità approvate : È arrivato oggi, 27 giugno 2019, il via libera definitivo del Senato al testo del Decreto crescita, che diventa così Legge di Stato. L’approvazione è avvenuta su una fiducia posta dal Governo, con 158 sì, 104 contrari e 15 astenuti. Il provvedimento diventa così Legge. Alla Camera, ai 50 articoli iniziali se ne sono aggiunti altri 60. Alla fine si è trovata la soluzione, e il testo è stato poi blindato dalla fiducia in ...

Con il Decreto Crescita il governo ha "detto No alla crescita" : Pubblichiamo l'intervento di Matteo Renzi nel corso della seduta odierna del Senato. A Palazzo Madama i senatori hanno prima discusso e poi votato la fiducia al decreto crescita: 158 sono stati i sì, 104 i no, 15 gli astenuti. Signor Presidente, membro del governo, onorevoli colleghi, ci vuole u

Il Decreto Crescita è legge. Dalla rottamazione delle cartelle agli scivoli per la pensione : che cosa prevede : Il decreto crescita incassa la fiducia anche dall’Aula del Senato e diventa legge. Il provvedimento, contenente misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi, aveva ottenuto, venerdì 21 giugno, il primo via libera Dalla Camera dove, ai 50 articoli iniziali se ne erano aggiunti altri 60, che lo hanno tr...

