De Ligt Juventus | ora è fatta | contratto da capogiro | svelate le cifre

Juventus-De Ligt - trasferimento oramai definito secondo i bookmakers : Settimana prossima potrebbe essere molto importante per la Serie A, in particolare per le società di vertice. Una delle protagoniste di quest'estate potrebbe essere soprattutto la Juventus, che in attesa dell'approvazione del bilancio d'esercizio (per fine giugno), è pronta a regalare a Maurizio Sarri ed ai tifosi bianconeri acquisti di qualità. Sarebbe vicina la firma di Adrien Rabiot, in scadenza di contratto il 30 giugno con il Paris Saint ...

Juventus - de Ligt e Rabiot : i due super colpi di mercato sarebbero molto vicini : Potrebbe essere la settimana decisiva per il mercato della Juventus. Entro i prossimi giorni i bianconeri vorrebbero chiudere i colpi de Ligt e Rabiot. Gli accordi con i calciatori già ci sarebbero, per l’olandese si sta trattando con l’Ajax ma non dovrebbero sorgere problemi. Il francese vedrà concludere il suo contratto con il PSG domenica prossima. I due 'botti' di mercato sono pronti, come scrive oggi la Gazzetta dello Sport, mentre Rocco ...

Dalla Spagna arrivano conferme : 'Al 95% De Ligt andrà alla Juventus' : Gli obbiettivi stagionali della Juventus sono sempre gli stessi, vincere tutte le competizioni a cui partecipa e perchè ciò avvenga, ogni anno cerca di rinforzare la rosa. La scorsa stagione, ad esempio, è stato acquistato Cristiano Ronaldo per dare l'assalto alla Champions League, ma la débâcle avvenuta ai quarti, avrebbe evidenziato delle lacune nella rosa, a centrocampo ma soprattutto in difesa, i cui protagonisti non garantirebbero le ...

Calciomercato Juventus - accordo raggiunto con De Ligt : può cominciare adesso la trattativa con l’Ajax : Il club bianconero ha raggiunto l’accordo con Raiola, adesso partirà all’assalto dell’Ajax per mettere le mani sul difensore olandese La Juventus ha trovato l’accordo con De Ligt, compiendo un passo importante verso la conclusione dell’affare. Il club bianconero, secondo Sky Sport, ha raggiunto un’intesa con l’olandese e con il suo agente Mino Raiola, che prevede un contratto di cinque anni a ...

Juventus De Ligt : il difensore svela il suo idolo - ed è un bianconero : Matthijs De Ligt si avvicina sempre di più ad essere un giocatore della Juventus, ed alcune dichiarazioni del forte difensore centrale olandese sembrano confermare l’approdo oramai imminente a Torino. La stampa olandese, ed in particolare la testata Vi.nl, come riportato da Tuttojuve.com, ha raccolto una singolare confessione del nazionale orange. Juventus De Ligt: il difensore […] More

Oriol Domenech : 'De Ligt andrà alla Juventus' : Queste sono ore davvero calde per la Juventus per arrivare a Matthijs De Ligt. La dirigenza bianconera anche nella notte ha avuto dei contatti con l'entourage del difensore olandese per trovare un accordo definitivo sull'ingaggio del giocatore. In queste ore Oriol Domenech ha parlato del possibile approdo alla Juve di Matthijs De Ligt. Il giornalista spagnolo è intervenuto nel programma "The club midnight" in onda su "Radio Catalunya" e ...

Juventus - De Ligt sarebbe ad un passo : oggi potrebbe essere la giornata decisiva : La Juventus in queste giorni è al lavoro per regalare a Maurizio Sarri una squadra ancora più forte. I fronti principali sui quali sta lavorando Fabio Paratici sono due ovvero Matthijs De Ligt e Adrien Rabiot, ma nelle ultime ore si è scoperto che la dirigenza juventina starebbe pensando anche ad un clamoroso ritorno di Gigi Buffon. Il portiere dovrebbe tornare a Torino per fare il vice di Wojciech Szczesny. Buffon alla Juve potrebbe trovare ...

Capello : 'Se la Juventus prende De Ligt - per lo scudetto è finita' : Dopo aver sistemato le varie panchine, le società di Serie A sono pronte a lanciarsi sul mercato con l'intento di rafforzare le loro rose. In particolar modo le più attive sembrerebbero le società di vertice, su tutte Juventus, Napoli ed Inter. Proprio i bianconeri, dopo l'ufficializzazione di Maurizio Sarri come nuovo tecnico, sono pronti a costruire una rosa competitiva per Serie A e Champions League. A parlare delle possibili trattative ...

De Ligt Juventus - è fatta : respinto l’assalto del Barça. Ecco quanto costerà ai bianconeri : DE Ligt Juventus- Ci siamo, la Juventus si prepara ad abbracciare in maniera concreta De Ligt. Il giovane centrale olandese avrebbe ormai scelto di vestire bianconero in vista dei prossimi cinque anni. Un affare ormai ai dettagli e ormai prossimo a trasformarsi in fumata bianca. L’attuale centrale dell’Ajax avrebbe rispedito al mittente l’offerta del Barcellona, […] More

Calciomercato Juventus - potrebbero arrivare De Ligt - Rabiot e Chiesa : La Juventus è pronta ad investire sul mercato, con l'intento di regalare giocatori di qualità e funzionali al gioco offensivo del nuovo tecnico bianconero Maurizio Sarri. I rinforzi dovrebbero riguardare tutti i settori, difesa, centrocampo e settore avanzato: proprio per la difesa sarebbe vicinissimo l'arrivo di De Ligt dall'Ajax, la Juventus sembrerebbe infatti in vantaggio su Barcellona (che spenderà la maggior parte del budget di mercato per ...

Calciomercato Juventus - ore decisive per l’arrivo di De Ligt : gli aggiornamenti : La giornata di oggi potrebbe essere decisiva per sbloccare l’operazione De Ligt, la Juventus infatti conta di raggiungere un accordo con l’agente del giocatore La Juventus fa sul serio per De Ligt, i contatti proseguono e quella di oggi potrebbe essere la giornata decisiva per compiere i passi decisivi verso l’attesa fumata bianca. Il club bianconero vuole al più presto raggiungere l’intesa con Mino Raiola, agente ...

Juventus : De Ligt pronto a scegliere la destinazione - bianconeri in vantaggio (RUMORS) : Il calciomercato è pronto ad entrare nel vivo: la Serie A potrebbe regalare grandi sorprese dal punto di vista degli acquisti, dopo quello roboante dello scorso anno della Juventus, con l'arrivo di Cristiano Ronaldo. E proprio i bianconeri avranno la solita ambizione di primeggiare in Serie A ma soprattutto di trionfare in Champions League, a 23 anni dall'ultimo successo nella prestigiosa competizione europea per club. Questo fine giugno sarà ...

De Ligt-Juventus - filtra ottimismo nell'ambiente : Kean potrebbe andare all'Ajax : Continua il tormentone attorno a Matthijs De Ligt, e in queste ultime ore le voci che lo vogliono vicino ai colori bianconeri a partire dalla prossima stagione si sono ulteriormente rafforzate. Infatti sembra che ormai il Paris Saint-Germain - che ai primi di giugno sembrava ad un passo dal chiudere l'affare con l'Ajax - sia stato sorpassato dalla Juventus che avrebbe offerto al giovane calciatore uno stipendio annuale che lo renderebbe uno dei ...

Juventus-De Ligt : ci sarebbe l'accordo - per Tuttosport si potrebbe chiudere in settimana : Il calciomercato della Juventus si infiamma. De Ligt è ad un passo dai bianconeri, l’accordo tra il club e il giocatore sarebbe stato trovato, la trattativa con l’Ajax è partita e, secondo Tuttosport, già entro la fine della settimana la trattativa si potrebbe chiudere con esito positivo. I bianconeri hanno fretta di chiudere perché non vogliono che qualcuno possa inserirsi mettendo i bastoni tra le ruote ad un affare che è molto vicino alla ...