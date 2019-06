Dalla Spagna | Pogba preferirebbe ritornare alla Juve che trasferirsi al Real Madrid

Blastingnews

(Di giovedì 27 giugno 2019) Dal primo luglio parte ufficialmente il calciomercato, anche se alcune trattative sono in via di definizione ed altre invece sono state già definite: le protagoniste in Serie A attualmente sono soprattutto le società di vertice, conntus, Inter e Napoli che sono pronte a rinforzare le loro rose per poter essere competitive in Serie A ed in Champions League. Proprio l'Inter a breve potrebbe ufficializzare Lazaro dall'Hertha Berlino e DzekoRoma, mentre il Napoli starebbe definendo l'acquisto di Manolas dai giallorossi e quello di James Rodriguez dal. Anche lantus è molto attiva sul mercato, con Rabiot che sarebbe vicinissimofirma di un contratto di cinque anni a sette milioni di euro a stagione con la società bianconera. Si attende poi l'ufficialità dell'acquisto di Demiral dal Sassuolo, così come quella di De Ligt dall'Ajax: novità potrebbero arrivare ...

