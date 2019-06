Dalla Spagna arrivano conferme | ' Al 95% De Ligt andrà alla Juventus'

Isco Juventus - Dalla Spagna : nuovi contatti tra Juve e Real : i dettagli : Isco Juventus – Isco Alarcón è stato per anni un pallino della dirigenza bianconera e di Max Allegri, che avrebbe voluto allenarlo fin dalla sua prima stagione alla Juventus. Adesso le cose con Sarri sembravano cambiare, ma per alcuni versi non così. Infatti, stando a quanto riporta Don Balón, Florentino Pérez avrebbe deciso di mettere Isco sul mercato fissando […] More

Il Roma – Caso Albiol strane nuove Dalla Spagna : se non trova acquirenti potrebbe ripensarci. Due spagnole interessate…” : Fturo Albiol, spuntano anche Real Sociedad e Valencia Raul Albiol difensore spagnolo del Napoli ha chiesto alla società di voler tornare in Spagna, ma al momento non risulta alcun pagamento della sua clausola rescissoria da parte di club della Liga. Ad oggi non c’è nulla di ufficiale. Il Napoli, è stato informato della volontà del calciatore di andare via, e adesso aspetta il pagamento dei milioni della clausola rescissoria. Il futuro ...

Allerta Meteo Veneto : perturbazione Dalla Spagna - in arrivo rovesci e temporali : Una saccatura proveniente dalla Spagna determinerà sul Veneto una crescente instabilità, con rovesci e temporali sparsi sulle zone montane e pedemontane, locali sulla pianura centro-settentrionale. In particolare domani, sabato 22, ci sarà la fase di maggiore instabilità, con frequenti rovesci e temporali. Sulla base di queste previsioni Meteo, elaborate dall’Arpav, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione del Veneto ...

Dalla Spagna : James Rodriguez sempre più vicino al Napoli : Secondo il giornale online Don Balon, James Rodriguez non deciderà del suo futuro prima di aver finito la sua esperienza in Copa America ma ha una priorità: venire a giocare a Napoli. Anzi, di più: ricongiungersi a Carlo Ancelotti. Il trasferimento al Napoli gli garantirebbe di essere il più pagato della rosa, di giocare in Champions League e in Serie A, un campionato che non conosce ma in cui potrà contendere lo scudetto a Ronaldo e alla ...

Dalla Spagna : Albiol lascia Napoli Il Villarreal paga la clausola : La Spagna nel futuro di Raul Albiol. Secondo quanto riportato in queste ore dal quotidiano spagnolo Marca, il centrale azzurro sarebbe pronto a cambiare casacca per il ritorno in patria. Non...

Calciomercato Napoli - Dalla Spagna : “Albiol a un passo dal Villareal” : Dopo sei stagioni nella città partenopea, potrebbe concludersi l’avventura di Raul Albiol con la maglia del Napoli. A darne notizie è ‘Marca’, secondo cui il difensore sarebbe ad un passo dal Villareal. Per il quotidiano iberico, il club spagnolo sarebbe pronto a versare la clausola rescissoria di 4 milioni, ‘interrompendo’ difatti la coppia centrale (con Koulibaly) che per tanti anni ha fatto le fortune degli ...

Indiscrezione Dalla Spagna : rottura totale tra Neymar e il PSG! : Continua il momento tutt’altro che felice per Neymar. Tra le accuse di stupro e l’infortunio in amichevole che ha compromesso la sua partecipazione in Copa America, arriva anche la rottura con il Paris Saint Germain. Lo scrive in Spagna il quotidiano catalano ‘Sport’, secondo cui il giocatore vorrebbe andar via e avrebbe espresso la propria volontà al suo club, che tuttavia sta cercando di opporre resistenza. ...

Dalla Spagna – Atletico Madrid su Hysaj - alternativa ad Arias. Può liberarsi alla metà della clausola - i dettagli : L’Atletico Madrid su Hysaj Elseid Hysaj terzino albanese del Napoli potrebbe lasciare il club azzurro . Il suo futuro potrebbe essere in Spagna, all’Atletico Madrid, Diego Simeone cerca un’alternativa ad Arias: nelle ultime ore sono salite le quotazioni del terzino della SSC Napoli. Come riportato da As, Hysaj può liberarsi intorno ai 25 milioni di euro, costo nettamente inferiore ai 50 milioni previsti Dalla clausola ...

Woody Allen ricomincia Dalla Spagna : nuovo film dopo il boicottaggio : Per molti era la fine di tutto. Invece Woody Allen Woody Allen sta per tornare dietro la macchina da presa. Il prossimo mese, infatti, inizieranno le riprese a San Sebastian, in Spagna del suo nuovo ...

Inter - rumors Dalla Spagna : Conte avrebbe chiesto Bale : L'Inter sarà sicuramente una delle grandi protagoniste della prossima sessione di calciomercato. I nerazzurri seguiranno le indicazioni del nuovo tecnico, Antonio Conte, ufficializzato la settimana scorsa. Il club potrà muoversi con maggiore libertà essendo uscito dal settlement agreement e, dunque, libero dai vincoli del fair play finanziario. L'ex allenatore del Chelsea ha avuto un vertice di mercato con i dirigenti, su tutti Piero Ausilio e ...

Clamoroso Dalla Spagna - il Barcellona torna su Neymar : proposti tre big al PSG! : La notizia che rimbalza quest’oggi dalla Spagna ha del Clamoroso. Secondo quanto riporta il ‘Mundo Deportivo‘, i blaugrana starebbero pensando di riportare in Catalogna l’asso brasiliano del PSG Neymar. Sarebbero tre, sempre da quanto riporta il quotidiano spagnolo, i jolly che il Barça avrebbe proposto ai francesi per cercare di convincerli a cedere l’attaccante: si tratta di Coutinho, Rakitic, per il quale ...

Ronaldo Juventus - bomba Dalla Spagna : offerta monstre per CR7 : Ronaldo Juventus – Centoquaranta milioni alla Juventus, 50 milioni l’anno a Cristiano Ronaldo: sarebbero queste le cifre che il Paris Saint-Germain sarebbe pronto a sborsare per portare CR7 in Ligue 1 secondo quanto rivelato dal quotidiano spagnolo ‘diariogol.com’. Una proposta choc che avrebbe però una condizione da soddisfare: la cessione di almeno uno tra Mbappè e Neymar. Il portoghese […] More

Marijuana Dalla Spagna a Napoli ?in decine di trolley : tre arresti : decine di trolley da viaggio pieni di Marijuana di particolare pregio che dalla Spagna giungevano in un centro di smistamento del Napoletano: è quanto hanno scoperto i carabinieri del Reparto...