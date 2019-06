Daitona | trama | cast e anticipazioni del film al cinema

termometropolitico

(Di giovedì 27 giugno 2019)delalOggi 27 giugno 2019 esce nelle saletografiche. La pellicola è stata diretta del giovane regista Lorenzo Giovenga che ha curato anche la sceneggiatura insieme a Valentina Signorelli. La commedia, pur basandosi in parte sugli stilemi del genere, racconta in modo originale e divertente la storia di uno sregolato scrittore romano alle prese con fraintendimenti, equivoci, imprevisti e strani incontri. Ma qual è la sinossi didelalLa pellicola segue per ventiquattro ore la vita di Loris, scrittore romano che all’età di sedici anni ha raggiunto la notorietà grazie a Ti Lovvo, libro per adolescenti. Passati gli anni e diventato adulto il successo dell’artista si è affievolito ma, anche se vive ancora nel ricordo del passato, in lui è forte ...