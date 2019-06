Da Carabinieri per denuncia ma su sua testa pende ordine carcerazione | arrestato

Porta per 700 km una camera da letto sul tetto dell'auto : i Carabinieri gli ritirano la patente : Era partito da Bari ed era diretto a Savona l’uomo che ieri sera, all’uscita dell’A22 di Carpi, vicino Modena, ha deciso di effettuare una breve sosta per rifocillarsi. In quel frangente, però, una pattuglia di carabinieri ha notato l’insolito carico accatastato sul tetto del veicolo: l’auto sembrava uscita da un film di Fantozzi.Una camera da letto completa di armadio, quattro biciclette, qualche pensile di ...

Due operazioni antidroga dei Carabinieri a Vittoria : Due arresti e oltre 100 grammi di droga sequestrata dai Carabinieri nelle ultime 24 ore a Vittoria. Si tratta di un tunisino e di un vittoriese

Caldo - malore per 2 escursionisti sui Monti Lepini : salvati dai Carabinieri : Partiti ieri pomeriggio per un’escursione in solitaria sui Monti Lepini, nei pressi di Colleferro, a causa del forte Caldo hanno perso l’orientamento e non sono riusciti a tornare alla loro auto. Due uomini romani, di 59 e 52 anni, sono stati rintracciati, dopo 6 ore di ricerche, dai carabinieri della Compagnia di Colleferro unitamente al personale della protezione civile di Carpineto Romano e a tre squadre del Soccorso Alpino di ...

Operazione Bronx a Modica - il plauso del sindaco ai Carabinieri : Per l'Operazione antidroga dei Carabinieri, il sindaco di Modica, ha voluto compiacersi sin dalle prime ore del mattino con i Carabinieri

Licata - operazione antimafia dei Carabinieri : arrestato un boss e un consigliere comunale : Con l'accusa di associazione mafiosa i carabinieri di Agrigento questa mattina hanno fermato sette persone. Si tratta di boss e gregari delle famiglie di Licata e Campobello di Licata. Tra gli altri, con l'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa, c'è anche un consigliere comunale.

Depistaggio per morte Cucchi - Arma dei Carabinieri e Palazzo Chigi parti civili : Il giudice preliminare di Roma ha ammesso come parti civili l’Arma dei carabinieri, la presidenza del Consiglio dei ministri e i ministeri della Difesa e dell’Interno nel procedimento che vede imputati otto militari dell’Arma accusati di avere messo in atto falsi e depistaggi nella vicenda di Stefano Cucchi. Il gup, Antonella Minunni, ha dato l’ok alla costituzione anche per i familiari di Cucchi, per il carabiniere Riccardo Casamassima, il ...

Lecce - genitori protestano per la bocciatura dei figli in terza media : la preside chiama i Carabinieri : L'episodio in una scuola di Supersano dove sei ragazzi non sono stati ammessi all'esame: "Un fulmine a ciel sereno" secondo le famiglie. La dirigente: "Aggredita per aver fatto il mio dovere"

Contro la Diploma Connection scatta l’operazione Minerva dei Carabinieri; gli avvisi di reato salgono a 58 : Falsificare un Diploma per ottenere un posto di lavoro è un reato. Il fenomeno che aveva preso piede nel casertano e che aveva portato alla scoperta di bidelli assunti con titoli falsi si è esteso a macchia d’olio interessando anche gli insegnanti curricolari. È notizia di queste ultime ore un’accusa partita dai carabinieri di Cosenza che hanno notificato 25 avvisi di conclusione delle indagini preliminari, emesse dalle Procura del ...

Bimbo di 6 anni scappa di casa per andare a scuola : ritrovato dai Carabinieri in tangenziale : Si è svegliato all’alba, si è vestito da solo ed è uscito di casa per andare a scuola, malgrado l’anno scolastico sia appena finito. Un bambino di sei anni è stato rintracciato questa mattina da una pattuglia dei carabinieri di Carpi, nel Modenese, mentre camminava ai bordi della tangenziale Luosi, a Carpi. Il piccolo, avvicinato dai militari, ha raccontato di essere uscito mentre i genitori dormivano. ...

Opera del Liceo Artistico di Modica per i Carabinieri FOTO : Lavoro conclusivo del progetto tra Carabinieri di Modica e l’istituto Galilei-Campailla. E' stato presentato stamattina in una conferenza stampa

Controlli Carabinieri presso stazione Ostia : 3 persone in manette : Roma – Continua l’attivita’ di controllo del territorio da parte dei Carabinieri del Gruppo di Ostia. Ieri, gli uomini dell’Arma hanno espletato numerosi servizi nelle zone connotate da maggiore afflusso di cittadini e presso le locali stazioni della ferrovia Roma-Lido, con l’aiuto di militari dell’Esercito Italiano in forza all’undicesimo Reggimento bersaglieri del raggruppamento Lazio Abruzzo a guida ...

Salvini - oggi a Prato - annuncia un’operazione dei Carabinieri e la mette a rischio : Vorrei partire dalla notizia per fare un ragionamento serio ed articolato, ma non è facile. Il ministro degli interni Matteo Salvini oggi sarà nuovamente nella mia città, ovviamente non per impegni istituzionali, ma per tenere un comizio di piazza, a sostegno del candidato sindaco del centrodestra. La strategia leghista in vista del ballottaggio è stata molto basica. Per giustificare la necessità di una svolta a destra, non possedendo un vero e ...

CIA Due Mari Taranto plaude per gli arresti a Castellaneta dei ladri di rame da parte dei Carabinieri : Taranto. «Esprimiamo il nostro plauso ai Carabinieri per l’ultima brillante operazione che, nei territori di Castellaneta-Massafra-Palagiano, ha portato ad assicurare

Litigano per strada e aggrediscono Carabinieri : coppia ammanettata : Roma – Questa notte, nel corso di normali controlli, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno arrestato un romano di 43 anni, con precedenti, e una 33enne, originaria di San Giovanni Rotondo, incensurata, con l’accusa di resistenza, minaccia e lesioni a pubblico ufficiale. I militari, nel transitare in via Prenestina, hanno notato la coppia discutere sulla strada animatamente ed hanno cosi’ deciso di fermarsi per ...