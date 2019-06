Costo medio casa vacanza 2019 | classifica prezzi in Italia

termometropolitico

(Di giovedì 27 giugno 2019)inTempo di vacanze, tempo dial mare o in montagna per molte famiglie che vogliono passare la villeggiatura in modo stanziale. Se si intende tornare poi ogni anno nello stesso posto allora conviene, avendone la possibilità, acquistarla una, per risparmiare sull’affitto nei decenni a venire. Ma quanto può costare unadiin? Certo più di una per abitarci. Vediamo il caso di quelle al mare Secondo Immobiliare.it per risparmiare la prima scelta dovrebbe essere la Calabria. Nelle località marittime in media si spende 1.288 euro al mq. Meno, molto meno di quanto si deve pagare per molti appartamenti in città. Il fatto di essere la regione più povera d’ha il suoi risvolti positivi. Se però si vuole puntare su altre mete isi alzano in modo deciso....

korovev : @rospe_frantumi @PrudenzanoAnton Ricordo vecchie statistiche degli editori in cui si “dimostrava” l’abbassamento me… - laviniamainardi : RT @Lanuovaecologia: - cys777cys : RT @francescatotolo: Chi finanzia l'operazione di pattugliamento dell'aereo #Moonbird di @seawatchcrew (costo medio di 2.800 euro a volo e… -