Corigliano Rossano | ambiente | Europa e cultura nell' agenda del primo sindaco dopo la

Balneazione 2019 - Cosenza : tornano conformi i punti a Corigliano-Rossano e Trebisacce : Il Servizio tematico acque del Dipartimento provinciale Arpacal di Cosenza ha trasmesso oggi ai Comuni di Corigliano–Rossano e Trebisacce gli esiti dei prelievi suppletivi riferiti ai punti sfavorevoli denominati “200mt Dx Canale Missionante” e “Campo Sportivo”. Le analisi suppletive dei campioni di acqua di Balneazione, in entrambi i casi sono risultate conformi a quanto stabilito dalla legge. L'articolo ...

Balneazione 2019 - Calabria : punto non conforme a Corigliano Rossano : Il Servizio tematico acque del Dipartimento provinciale Arpacal di Cosenza ha trasmesso oggi al Comune di Corigliano Rossano l’esito dei prelievi di campioni di acqua di Balneazione. Risultato non conforme, con il valore di Escherichia coli pari a 1300 (valore limite 500), il punto “200 mt dx Canale Missionante”. Ora spetta al Comune, come richiesto dall’Arpacal, comunicare all’Agenzia le misure di gestione intraprese, come ...

Calabria - dal primo voto a Corigliano-Rossano emerge un volto giovane che fa sperare : La recente campagna elettorale è stata foriera di sorprese. Tra le tante una merita d’esser raccontata, perché è la storia d’una piccola/grande rivoluzione elettorale in Calabria, a prescindere dall’esito finale che verrà. Corigliano-Rossano, un complesso territoriale da poco più di un anno costituitosi in fusione tra due municipalità importanti, a seguito d’un referendum consultivo: 77mila abitanti, ovvero il comune più esteso, per superficie ...

Balneazione Calabria : punti sfavorevoli a Corigliano Rossano - Crosia e Pietrapaola : Il Servizio tematico acque del Dipartimento provinciale Arpacal di Cosenza ha trasmesso questa mattina ai Comuni di Corigliano Rossano, Crosia e Pietrapaola, gli esiti dei prelievi di campioni di acqua di Balneazione in cui i risultati analitici hanno dato esiti sfavorevoli. Per il Comune di Corigliano Rossano sono due i punti, denominati “Fosso Nubrico” e “100 mt sx torrente Colognati ( parametro Escherichia Coli fuori limite), per Crosia è ...