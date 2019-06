Coppa d’Africa | Senegal-Algeria 0-1 | i guerrieri del deserto a punteggio pieno FOTO

calcioweb.eu

(Di giovedì 27 giugno 2019)D’AFRICA – Si è appena conclusa, partiva valida per il gruppo C dellad’Africa. L”vince e vola in testa a. Inizia meglio l’che tiene di più il pallino del gioco. Al 17′ ci prova Bounedjah ma la palla è centrale. Al 24′ si fa vedere Mané, assente alla prima, ma il suo calcio di punizione è alto. Al 28′ l’si rende pericolosissima in contropiede ma non riesce a passare. L’arbitro, incredibilmente, non concede il time-out per il caldo (il famoso cooling break), nonostante si gioco sotto un sole cocente. Al 51′ Belaïii su assit di Feghouli si inventa il gol del vantaggio con un bellissimo destro a giro all’incrocio. Al 61′ l’sfiora il raddoppio con Bounedjah che calcia fuori di un nulla. Al 71′ è Mahrez ad andare ad un ...

sscnapoli : Coppa d'Africa, Diawara sconfitto con la Guinea nella seconda giornata ???? - acmilan : ?????????? #TotalAFCON2019 kicks-off! Cairo’s calling and Franck Kessie is ready to answer! Bonne chance! ??? ?? La Cost… - OfficialSSLazio : ?? Inizia oggi la Coppa d'Africa dell'Angola ?? Boa Sorte @quissanga91! -