Coppa d’Africa | Madagascar-Burundi 1-0 | colpo di coda degli Scorpioni FOTO

Coppa d’Africa 2019 : risultati e classifiche dei gironi. Il Madagascar conquista tre punti fondamentali : La Coppa d’Africa 2019 si disputerà in Egitto dal 21 giugno al 19 luglio, la massima rassegna continentale di calcio prevede la partecipazione di 24 Nazionali per la prima volta nella storia ed eccezionalmente andrà in scena durante l’estate e non in inverno come succedeva fino all’ultima edizione. Saranno le città de Il Cairo, Alessandria, Suez, Ismailia ad ospitare l’evento con ben tre Stadi nella capitale: Cairo ...

LIVE Madagascar-Burundi 1-0 - Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA : successo vitale per gli Scorpioni : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La nostra DIRETTA LIVE termina qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata da parte di OA Sport. 93′ FINITA! Madagascar batte Burundi 1-0. 92′ Colpo di testa di Nduwarugira abbondantemente fuori. 90′ Ci saranno tre minuti di recupero. 89′ CI RIPROVA ILAIMAHARITRA! Stavolta la punizione viene respinta dal tuffo di Nahimana. 86′ Raveloson ci prova ...

LIVE Madagascar-Burundi 1-0 - Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA : Ilaimaharitra da punizione porta in vantaggio gli Scorpioni : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 83′ Ultima sostituzione del match: entra Niyungeko ed esce Amissi. 82′ Mombris entra nella lista dei cattivi. 80′ ADRIEEEEN!! Mohamed va via con una serpentina e fa partire il tiro ma l’estremo difensore toglie la palla da sotto la traversa. 77′ GOOOOOOL MADAGASCAR!!! Gioiello di Ilaimaharitra da punizione che porta in vantaggio la propria squadra, 1-0. 74′ ...

LIVE Madagascar-Burundi 0-0 - Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA : Scorpioni più volte ad un passo dal vantaggio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 46′ Finito il primo tempo, Madagascar-Burundi 0-0. 45′ Concesso un minuto di recupero. 44′ METANIRE! Conclusione dal limite del centrocampista fuori di un soffio. 43′ ANDRIA! Colpo di testa dell’attaccante del Madagascar da calcio d’angolo salvato sulla linea da un giocatore del Burundi. 40′ Botta potente da lontano di Nomenjanahary che colpisce un ...

LIVE Senegal-Algeria - Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA : Leoni di Teranga contro Volpi del Deserto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione sfide di oggi – Orario d’inizio e come vederla in TV – Risultati e classifiche dei gironi Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Senegal-Algeria, match valido per la seconda giornata del Gruppo C della Coppa d’Africa 2019, che si giocherà alle ore 19:00 allo stadio 30 giugno del Cairo (Egitto). Si tratta della prima edizione della Coppa ...

LIVE Madagascar-Burundi 0-0 - Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA : si comincia! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1′ PARTITI! Primo possesso per il Burundi. 16:25 I giocatori stanno facendo il loro ingresso in campo, a breve si comincia. 16:20 Si gioca all’Alexandria Stadium, l’arbitro dell’incontro è il tunisino Guirat. 16:15 Sarà la giornata di Berahino? L’ex star del West Brom riuscirà a brillare in questa Coppa d’Africa dopo anni di difficoltà? 16:10 Le due squadre ...

LIVE Madagascar-Burundi - Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA : Scorpioni contro Passeri - che battaglia! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione delle sfide odierne – Orario d’inizio, probabili formazioni e come vedere in tv e streaming Madagascar-Burundi Salve a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Madagascar-Burundi, seconda giornata del Girone B della Coppa d’Africa 2019. Le due squadre hanno oggi l’obbligo di vincere per proseguire il loro cammino nella competizione, qualsiasi ...

Pronostico Sudafrica vs Namibia - Coppa d’Africa 28-06-2019 e Info : Coppa d’Africa, gruppo D, analisi e Pronostico di Sudafrica-Namibia, venerdì 28 giugno 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.Nel gruppo D si affrontano Sudafrica e Namibia, due squadre ancora a zero punti. I Sudafricani sono stati sconfitti all’esordio dalla Costa d’Avorio (gol di Jonathan Kodjia) senza mai impensierire la difesa ivoriana. Sfortunato esordio invece per la Namibia, beffata a un minuto dalla fine da un ...

Pronostico Marocco vs Costa d’Avorio - Coppa d’Africa 28-06-2019 e Info : Coppa d’Africa, gruppo D, analisi e Pronostico di Marocco-Costa d’Avorio, venerdì 28 giugno 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.Vittoria fortunosa per il Marocco nella prima giornata del gruppo D. I Leoni dell’Atlante hanno superato la Namibia con un clamoroso autogol a un minuto dalla fine dei tempi regolamentari di Keimuine. Anche la Costa d’Avorio ha bagnato il suo esordio con una vittoria ai danni del ...

Pronostico Tunisia vs Mali - Coppa d’Africa 28-06-2019 e Info : Coppa d’Africa, gruppo E, analisi e Pronostico di Tunisia-Mali, venerdì 28 giugno 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.Falsa partenza per la Tunisia. Nella prima giornata del Gruppo E, la squadra guidata dal tecnico transalpino Alain Giresse non è andata oltre l’1-1 con l’Angola. Nonostante il vantaggio firmato da Msakni su calcio di rigore al 34′, i tunisini si sono fatti raggiungere sul pari al ...

Calcio - Coppa d’Africa 2019 : super sfida Senegal-Nigeria. Tra Madagascar-Burundi e Kenya-Tanzania conta solo la vittoria : Continua la fase a gironi della Coppa d’Africa 2019. Il big match della giornata è senza dubbio quello che mette di fronte il Senegal e l’Algeria. Uno scontro che vale il primato nel gruppo C, visto che sia i “Leoni di Taranga” sia le “Volpi del deserto” hanno vinto la loro prima partita per 2-0 rispettivamente contro Tanzania e Kenya. Nell’Algeria si è sbloccata subito una delle stelle della ...

Kenya-Tanzania - Coppa d’Africa 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming. Le probabili formazioni : Ultimo match odierno (ore 22.00 italiane) quello che vedrà protagoniste Kenya e Tanzania, sfida valida per il gruppo C della Coppa d’Africa 2019. Entrambe sconfitte all’esordio da Algeria e Senegal, cercano i tre punti per rimanere in corsa e sbloccarsi dallo zero in classifica. In casa keniana, fari puntati su Omondi Kahata e su Olunga, preposti a far male alla difesa avversaria, mentre in mezzo al campo Odhiambo e Wanyama avranno ...

Senegal-Algeria - Coppa d’Africa 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming. Le probabili formazioni : Oggi giovedì 27 giugno si gioca Senegal-Algeria, match valido per la Coppa d’Africa 2019. Le due squadre scenderanno in campo al 30 June Stadium de Il Cairo (Egitto) in un incontro fondamentale per le sorti del gruppo C. I Leoni della Teranga si sono imposti all’esordio contro la modesta Tanzania grazie alle reti di Keita Balde e Diatta mentre le Volpi del Deserto hanno surclassato il Kenya con i sigilli di Bounedjah e Mahrez. La ...

Madagascar-Burundi - Coppa d’Africa 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming. Le probabili formazioni : Si giocherà quest’oggi Madagascar-Burundi, incontro che vale per la seconda giornata del girone B di Coppa d’Africa 2019. Il Madagascar ha esordito con un pari per 2-2 contro la Guinea, mentre il Burundi, dato da molti praticamente per spacciato, ha perso per 1-0 contro la Nigeria. Dal momento che proprio quest’ultima ha ormai in tasca il passaggio del turno, assume grande importanza per entrambe l’odierno match, dal ...