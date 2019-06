Coppa d’Africa – Kenya | che rimonta | gol e spettacolo contro la Tanzania | finisce 3-2

Calcio - Coppa d’Africa 2019 : il Kenya batte la Tanzania 3-2 e crede in una storica qualificazione! : Il Kenya ci crede! Dopo aver battuto per 3-2 la Tanzania allo Stadio 30 giugno, le Harambee Stars contenderanno la qualificazione agli ottavi di finale al Senegal, uscito sconfitto oggi contro l’Algeria. Una vittoria nel segno di Olunga, autore di ben 2 reti, in rimonta dopo i gol di Msuva e Samatta, intervallati dal colpo di testa di Omolo. Un successo meritato per organizzazione e per averci creduto fino alla fine, nello stadio in cui, ...

82′ Il keniano manda al bar la difesa della Tanzania, quindi, con il sinistro, Olunga trova la doppietta personale. 81′ Olunga!!! 3-2 Kenya!!! sorpasso MERITATO! 79′ Dentro Domayo, fuori Nyoni che ha problemi alla caviglia. 77′ SAMATTA! Attento Matasi sul tiro incrociato. 76′ Olunga! Sinistro troppo docile per Manula. 74′ In due tempi Matasi su ...

65′ Tanzania in difficoltà: pressing asfissiante del Kenya. 62′ Dopo qualche istante di stop, il #8 salta in cielo e stacca di testa per il pareggio keniano. 61′ OMOLO!!!! ANCORA PARITA' A IL CAIRO! DI TESTA SIGLA IL 2-2. 60′ Resta di nuovo giù l'estremo difensore della Tanzania. 59′ MANULA! CHE PARATA SUL COLTPO DI TESTA DI WANYAMA! 57′ Forcing ...

55′ Festival dei falli in questi primi 10′: ammonito anche Wanyama. 52′ Dentro Mikami, fuori Abbas nella Tanzania. 51′ Primi minuti di seconda frazione su ritmi bassi: le squadre si studiano. 48′ Fuori David Owino, dentro Benard Ochieng. 47′ Nessun cambio all'intervallo. 46′ SI riparte! INIZIO SECONDO TEMPO 22.51 Primo tempo spumeggiante tra le ...

22.51 Primo tempo spumeggiante tra le due outsider del girone C, con la Tanzania avanti per 2-1 grazie ai gol di Msuva e Samatta, capitano dei suoi, che ha trovato il gol del vantaggio dopo il momentaneo pareggio in rovesciata di Olunga su papera di Makula. FINE PRIMO TEMPO 46′ OLUNGA DI TESTA! Makula se la ritrova lì. 45′ 2 minuti di recupero. 43′ Clamoroso primo tempo a Il ...

Probabili Formazioni Marocco vs Costa d’Avorio - Coppa d’Africa 28-06-2019 e Info : Coppa d’Africa, gruppo D, le Probabili Formazioni di Marocco-Costa d’Avorio, venerdì 28 giugno ore 19.00. Partita decisiva per il primo posto.Vincere per garantirsi il primo posto nel gruppo D. Il Marocco e la Costa d’Avorio, appaiate a quota 3 in vetta alla classifica, si affrontano nella partita valida per la giornata numero due della Coppa d’Africa. Entrambe hanno iniziato con il piede giusto: i marocchini hanno ...

29′ Tanzania che dopo aver trovato il vantaggio, non sta facendo altro che amministrare il vantaggio. 27′ Primo spunto di Wanyama che scodella al centro: Makula risponde presente. 26′ match con poche emozioni sin qui. 24′ Il primo cartellino del match se lo assicura Omolo per un fallaccio su capitan Samatta. 23′ Resta nuovamente giù il #1 del Kenya. 22′ ...

7′ Tap-in vincente del #12 dopo il tiro incrociato di Samatta. 6′ Msuva!!!! Vantaggio TANZANIA! 1-0! 5′ Meglio la Tanzania in questo avvio con un pressing alto. 3′ Msuva! Tutto solo e dimenticato dalla difesa, spara alto di testa. 2′ Già tre falli dopo 120″: match sentito tra i due paesi confinanti. 1′ Si parte allo Stadio 30 giugno! INIZIO PRIMO ...

Probabili Formazioni Tunisia vs Mali - Coppa d’Africa 28-06-2019 e Info : Coppa d’Africa, gruppo E, le Probabili Formazioni di Tunisia-Mali, venerdì 28 giugno ore 16.30. Magassouba si affida a Marega.In Coppa d’Africa gli occhi sono puntati su Tunisia-Mali, le due maggiori pretendenti per il passaggio del turno nel gruppo E. Le due Formazioni, inserite nello stesso gruppo di Angola e Mauritania, hanno esordito in modo diverso. La Tunisia, guidata dal tecnico transalpino Alain Giresse, non è andata ...

Calcio - Coppa d’Africa 2019 : Senegal-Algeria 0-1. Belaili regala il primo posto nel Gruppo C alle Volpi del deserto : L’Algeria batte il Senegal 1-0 nella seconda giornata della Coppa d’Africa per il Gruppo C. Le Volpi del deserto l’hanno fatta franca grazie alla rete di Belaili, che al quarantanovesimo ha sfondato la porta avversaria, regalando ai suoi compagni tre punti decisivi verso il primo posto nel girone, fondamentale per scampare il pericolo Egitto agli ottavi di finale. I primi 45′ di gioco hanno evidenziato una parità netta ...

Coppa d’Africa - Senegal-Algeria 0-1 : i guerrieri del deserto a punteggio pieno [FOTO] : Coppa D’AFRICA – Si è appena conclusa Senegal-Algeria, partiva valida per il gruppo C della Coppa d’Africa. L”Algeria vince e vola in testa a punteggio pieno. Inizia meglio l’Algeria che tiene di più il pallino del gioco. Al 17′ ci prova Bounedjah ma la palla è centrale. Al 24′ si fa vedere Mané, assente alla prima, ma il suo calcio di punizione è alto. Al 28′ l’Algeria si rende ...

94′ E' FINITA!!! 92′ Arriva l'ultima sostituzione del match: Ismael Bennacer ha lasciato il campo a Mehdi Abeid. 91′ TRE MINUTI DI RECUPERO! 89′ Tutto in attacco adesso il Senegal! 87′ Doppio cambio: Alfred John Momar N'Diaye viene rimpiazzato da Henri Saivet per il Senegal; per l'Algeria Youcef Belaili ha lasciato il campo a Andy ...

71′ Mahrez sfiora di nuovo il gol del raddoppio!!!!! Calcia un sinistro a giro potentissimo, che sfiora il palo laterale. 69′ Attenzione! Punizine i limiti dell'area per il Senegal. 67′ Youssouf Sabaly commette un brutto fallo in difesa, sarà calcio di punizione per la Algeria.. 65′ Corner per il Senegal, che tenta una reazione disperata. 63′ Primo cambio ...

56′ Con questo risultato l'Algeria balzerebbe in testa al Gruppo C. 55′ Tenta un altro contropiede Mahrez, ma il guardalinee alza la bandierina, segnalando un fallo di fuorigioco. 53′ Aliou Cissè chiede subito una reazione ai "suoi". 51′ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!!!!! BelailiIIIII HA SFRUTTATO UN ASSIST PERFETTO DI FEGHOULI, TIRANDO UN destro A GIRO CHE ...