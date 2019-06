Consiglio dei Ministri | slitta assestamento bilancio No Autonomia | strappo Lega-M5s

Governo - nel Consiglio dei ministri resta solo la riforma del Mibac. Ma ora la Lega frena : “Avviare una revisione profonda” : Nel Consiglio dei ministri convocato alle ore 18.50 a Palazzo Chigi resta solo la riforma del ministero per i Beni e le attività culturali voluta dal titolare Alberto Bonisoli. Sul tavolo non ci sarà il ddl di assestamento di bilancio perché il ministro Giovanni Tria e il premier Giuseppe Conte vogliono prima discutere con l’Unione europea e il commissario Pierre Moscovici. Non ci sono neanche il testo sull’autonomia e il dossier ...

Governo ultime notizie : Autonomia oggi in Consiglio dei Ministri. I punti : Governo ultime notizie: Autonomia oggi in Consiglio dei Ministri. I punti oggi si gioca una partita importante in Consiglio dei Ministri. Si parla delle autonomie, uno dei temi meno mediatici ma più controversi sul piano politico. La Lega e il Movimento 5 Stelle si “sfidano” proprio su quelle spaccature che consentirono al carroccio di stravincere al Nord e ai pentastellati di conquistare il Meridione. Governo ultime notizie: i ...

Governo - Conte prepara la risposta a Bruxelles : “In Consiglio dei ministri già una bozza di assestamento di bilancio” : La promessa di Giuseppe Conte è che sarà un Consiglio dei ministri “interessante”. All’ordine del giorno della riunione di Governo attesa a partire dalle 20 non figura, ma il premier parlando in Senato ha annunciato come concretamente l’Italia stia preparando la risposta all’Europa per evitare la procedura d’infrazione per debito eccessivo. In pratica, insieme al ministro dell’Economia, Giovanni Tria, ...

Consiglio d’Europa contro Salvini : “Basta politica dei porti chiusi. Preoccupati per decreto Sicurezza bis” : Dare un porto sicuro alla Sea Watch 3. Un posto che deve essere indicato “tempestivamente” e che possa essere raggiunto in tempi rapidi. Il Consiglio d’Europa, nel giorno in cui diffonde il documento sulla protezione di rifugiati e migranti nel Mediterraneo, mette al centro il caso della nave della ong tedesca, bloccata al limite delle acque territoriali italiane in attesa di ricevere indicazioni sullo sbarco dei migranti ...

Fecondazione eterologa - Consiglio di Stato fissa limiti sull’età dei donatori e sul numero di ovociti e gameti : limiti sull’età dei donatori e sul numero degli ovociti e dei gameti maschili che si possono donare. Il Consiglio di Stato ha dato il via libera al regolamento con cui sono state recepite in Italia alcune direttive europee anche sulla donazione di cellule riproduttive per la procreazione eterologa, e le prescrizioni fissate dal tribunale della giustizia amministrativa mirano a tutelare la salute dei donatori, donatari e del nascituro. ...

Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto sicurezza bis : Matteo Salvini, Giuseppe Conte e Giancarlo Giorgetti (foto: Fabio Cimaglia / LaPresse) Il Consiglio dei ministri ha approvato nella tarda serata dell’11 giugno il decreto sicurezza bis, il provvedimento voluto da Matteo Salvini che si richiama esplicitamente al già approvato decreto sicurezza. L’atto legislativo era già arrivato a Palazzo Chigi il 21 maggio ma le resistenze del Quirinale su alcune “criticità”, lo scontro tra i ...