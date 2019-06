Confiscato un milione di euro al capo ultrà Socio di elementi legati alla

ilgiornale

(Di giovedì 27 giugno 2019) Luca Fazzo Per la Questura Lucci è un criminale legato da sempre al narcotraffico Milano - Comincia a diventare imbarazzante per il ministro degli Interni Matteo Salvini la frequentazione - se non l'amicizia - con Luca Lucci, leader deglidel Milan, liquidata più volte dal vicepremier con battute di alleggerimento. Perché ieri contro Lucci la questura di Milano fa scattare un provvedimento la cui lettura lascia poco spazio a dubbi. Lucci non è solo un violento della Curva. É anche un criminale a tempo pieno, stabilmente inserito nei giri della malavita organizzata milanese, implicato in operazioni di narcotraffico ed in movimenti di capitali inspiegabili. Se c'è un singolo individuo in grado di esemplificare la penetrazione malavitosa nella tifoseria organizzata, è Lucci. Ieri la questura di Milano chiede e ottiene dsezione Misure di prevenzione del tribunale il ...

