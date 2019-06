Condannato per abusi su un' allieva 13enne | allenatore di basket si suicida

Cagliari - allenatore di basket Condannato per abusi su una 13enne si toglie la vita : condannato solo poche settimane fa a cinque anni di reclusione per aver abusato di una ragazzina minore di tredici anni, un allenatore di basket di quaranta anni è stato trovato morto oggi nella sua abitazione. L’uomo, residente nel Medio Campidano, si sarebbe tolto la vita. Il cadavere è stato trovato dai genitori.Continua a leggere

La polizia ha sequestrato beni per un milione di euro a Luca Lucci - capo degli ultras del Milan già Condannato per spaccio - fotografato qualche mese fa con Matteo Salvini : La polizia ha sequestrato beni per circa un milione di euro a Luca Lucci, capo degli ultras del Milan, fotografato qualche mese fa insieme al ministro dell’Interno Matteo Salvini a un raduno di tifosi del Milan. qualche mese fa Lucci è

Roma - ‘mano morta’ per strada ad una ragazza : Condannato a due anni per violenza carnale : “C’è un pazzo che mi insegue”. I poliziotti di guardia all’interno degli uffici del Viminale – sede del Ministero dell’Interno a Roma – lo avevano visto arrivare trafelato quella mattina, per poi sentirsi chiedere aiuto: l’uomo cercava disperatamente di essere sottratto dalla furia di quel giovane che lo stava rincorrendo con una mazza in mano. Ma poco prima una ragazza aveva telefonato al 113 chiedendo aiuto per quello che le era accaduto, ed ...

Un ex militare è stato Condannato a sette ergastoli per l’omicidio di cinque donne e due bambine a Cipro : Nicos Metaxas, 35enne ex capitano dell’esercito di Cipro, è stato condannato a sette ergastoli per l’omicidio di cinque donne e due bambine, in quello che è diventato famoso come il caso del “primo serial killer di Cipro”. Metaxas, divorziato e

Pamplona - “fu stupro di gruppo - non abuso sessuale” : branco Condannato a 15 anni per violenze su 18enne : Erano stati condannati a soli 9 anni di galera e per “abuso sessuale” dopo avere violentato una ragazza di 18 anni durante la tradizionale festa di San Firmino a Pamplona. Una sentenza che aveva indignato l’opinione pubblica e portato in piazza migliaia di donne in tutto il Paese. Ma ora la Corte suprema, a 1080 giorni dai fatti, ha innalzando la pena accogliendo la tesi dell’accusa e condannandoli a 15 anni di carcere. ...

Storie Maledette : Franca Leosini intervista Antonio Ciontoli - Condannato per l’omicidio di Marco Vannini : Franca Leosini Le Storie Maledette di Franca Leosini troveranno spazio anche nel palinsesto estivo di Rai 3. Il programma ideato, scritto e condotto dalla giornalista, andrà infatti in onda con due speciali dedicati all’omicidio del giovane Marco Vannini al fine di far luce su un caso di cronaca che scuote, dal 17 maggio 2015, l’opinione pubblica. Gli appuntamenti previsti verranno trasmessi domenica 30 giugno e martedì 2 luglio. La ...

Se sul giornale del Vaticano scrive un prete Condannato per molestie su minore : Pina Francone Don Ruggeri, condannato per abusi su una tredicenne, è una delle firme dell'Osservatore Romano, fonte ufficiale della Santa Sede Ha molestato una ragazzina di 13 anni ed è stato condannato a un anno e undici mesi di reclusione, ma il prete colpevole degli abusi non è stato né sospeso a divinis, né ridoto allo stato laicale. No, niente di tutto questo: la Chiesa, prima, lo ha sospeso e, poi, fatte calmare le acque, lo ha ...

Padova - Condannato per violenze contro la moglie : la giudice gli affida il figlio : Il figlio minorenne affidato al padre, nonostante quest’ultimo abbia sulle spalle una sentenza di condanna in due gradi di giudizio per violenza e lesioni contro l’ex moglie, maltrattamenti in famiglia e violenza assistita. A deciderlo in sede civile a Padova è stata la giudice di Padova Chiara Ilaria Bitozzi, secondo la quale i precedenti del padre sono “irrilevanti” e lui è “la figura maggiormente idonea a garantire stabilità ...

Un tribunale turco ha Condannato 151 persone all’ergastolo per il loro ruolo nel tentato colpo di stato del 2016 : Un tribunale turco ha condannato 151 persone all’ergastolo per il loro ruolo nel tentato colpo di stato del luglio 2016, in cui morirono almeno 260 persone e più di duemila furono ferite. Tra le persone condannate ci sono anche diversi militari

Condannato per violenze sulla moglie : giudice gli affida il figlio : Francesca Bernasconi Nella sentenza, la mamma è stata definita "borderline" e la condanna penale dell'uomo "irrilevante" "È irrilevante". È questo il giudizio del tribunale di Padova in merito a una sentenza penale di condanna di un imprenditore, ritenuto colpevole di maltrattamenti e lesioni contro l'ex moglie. Il fatto è così irrilevante per il giudice padovano, da decidere, a un anno dalla condanna, di affidare a lui il figlio ...

Mauro Moretti Condannato in appello a 7 anni per la strage di Viareggio : La corte di appello di Firenze ha condannato a 7 anni Mauro Moretti ex ad di Fs e di Rete ferroviaria italiana al processo per la strage di Viareggio. La procura generale aveva chiesto 15 anni e 6 mesi: anche in primo grado Moretti venne condannato a 7 anni. Moretti, che non era in aula, era imputato di disastro, omicidio plurimo colposo, lesioni colpose, incendio.L′11 febbraio Moretti comunicò in udienza di voler rinunciare alla ...

Gli affidano il figlio! Ma è stato Condannato per aver massacrato di botte la moglie : A denunciare il caso, attraverso le pagine del Corriere del Veneto, è stato il Centro Veneto Progetti Donna onlus. È stato condannato per aver "minacciato e massacrato di botte la moglie davanti ai figli", ma il Tribunale civile ha deciso comunque di affidare a lui e non alla madre, vittima di violenza, il figlio minore. Per i giudici, l'uomo, un imprenditore padovano, rappresenterebbe comunque il genitore più 'idoneo'. La protesta: "Grave ...

Udine - operaio Condannato a 3 anni e 8 mesi per avere maltrattato la moglie : Il Tribunale di Udine ha condannato a 3 anni e 8 mesi con rito abbreviato un cittadino marocchino di 59 anni, per maltrattamenti alla moglie. L'uomo, un operaio regolarmente residente in Italia, più precisamente nel Friuli collinare è stato processato per avere segregato e torturato la coniuge per più di 20 anni. La condanna è stata emessa dopo una lunga serie di indagini partite nel 2018, a seguito di una denuncia effettuata dalla moglie del ...