Con il decreto crescita il governo ha detto No alla crescita

L’amministratore delegato della società che gestisce l’ILVA ha detto che l’impianto potrebbe chiudere a causa di una misura Contenuta nel “decreto crescita” : Geert Van Poelvoorde, l’amministratore delegato di ArcelorMittal Europa, la società che gestisce l’acciaieria ILVA di Taranto, ha detto oggi che l’impianto potrebbe chiudere a settembre per via di una norma contenuta nel cosiddetto “decreto crescita”, attualmente in discussione al Parlamento. Van Poelvoorde

Condomino moroso e decreto ingiuntivo : come si fa e procedure sfratto : Condomino moroso e decreto ingiuntivo: come si fa e procedure sfratto Non è eventualità oggigiorno rara che un Condomino possa risultare inadempiente nei confronti dell’intero condominio, per delle somme, a vario titolo, dovute al caseggiato. Vediamo allora qual è l’utilità e come attivare un decreto ingiuntivo contro il Condomino moroso. Se ti interessa sapere come si fa a mandare via l’amministratore di condominio, ...

Pagamento imposte : Con il Decreto Crescita possibile proroga al 30 settembre : Gli imprenditori italiani e i professionisti che li seguono dovranno affrontare un'estate rovente. E non solo dal punto di vista climatico. Infatti, l'approvazione definitiva da parte della Camera dei Deputati del cosiddetto Decreto Crescita rischia di far riscrivere completamente il calendario degli adempimenti fiscali. Gettando nel caos imprese e professionisti. Anche perché molti addetti ai lavori hanno sollevato parecchi dubbi e perplessità ...

Domani al Sole 24 Ore Confronto a tutto campo su decreto crescita e compliance : decreto crescita e compliance, confronto a tutto campo fra i big del Fisco italiano. Sede del confronto Il Sole 24 Ore che ospita Domani il convegno «Il Fisco che...

Dalle pensioni alla lotteria degli sContrini : tutte le novità del decreto crescita : In pensione con 5 anni di scivolo, ma solo per alcuni. E poi le nuove norme sugli scontrini, una stretta sugli affitti...

Tuttosport : Il Napoli pagherà James Con i soldi della cessione di Sepe. Si attende Decreto Crescita : Secondo quanto scrive Tuttosport James Rodriguez arriverà al Napoli grazie al Decreto Crescita, pagato con i soldi della cessione di Sepe. Il portiere sarà venduto a 5 milioni di euro. Saranno proprio questi i soldi che De Laurentiis pagherà quest’anno per James, ai quali aggiungerà l’anno prossimo altri 30-35 milioni per il riscatto. Un riscatto che diventerà obbligatorio nel caso in cui il Napoli vincesse lo ...

Decreto crescita - ok della Camera : dal salva-Roma alla rottamazione - sConti su sexy shop e stretta su affitti brevi : Ok alla Camera al Decreto crescita: è stato approvato con 288 voti favorevoli, 181 contrari e 3 astenuti. Ecco le norme che contiene: dalla riapertura della...

Decreto crescita - ok alla Camera : dal salva-Roma alla rottamazione - sConti su sexy shop e stretta su affitti brevi : Ok alla Camera al Decreto crescita: è stato approvato con 288 voti favorevoli, 181 contrari e 3 astenuti. Ecco le norme che contiene: dalla riapertura della...

Decreto Crescita - Camera vota la fiducia Con 288 sì e 181 Contrari. Il testo torna al Senato : va Convertito entro il 29 : La Camera ha approvato la fiducia posta dal governo sul Decreto legge Crescita con 288 voti favorevoli, 181 contrari e 3 astenuti. Il testo è tornato in Auladopo l’approvazione di una decina di modifiche in commissione. Il testo dovrà ora passare al Senato ed essere convertito in legge entro il 29 giugno, pena la decadenza. Stralciata, dopo le polemiche, la norma che trasferiva la titolarità dei Fondi sviluppo e coesione alle Regioni. Nei ...

Fiducia al decreto crescita : che cosa cambia Con la nuova legge : Sì della Camera al voto di Fiducia per il decreto crescita: il provvedimento passerà al Senato per la seconda lettura...

Cedolare secca - affitti brevi e Imu : cosa cambia Con il decreto crescita : Eliminata la multa per chi non conferma l’opzione per la tassa piatta alla proroga della locazione. Verso il codice «nazionale» per le locazioni turistiche su Airbnb (e non solo). Aumenta la deducibilità Imu per le imprese...

Le regioni perdono il ricorso Contro il decreto Sicurezza : DALL'ITALIA Moretti condannato a sette anni per la strage di Viareggio. La Corte d’appello di Firenze ha confermato la sentenza di primo grado per l’ex ad di Ferrovie dello stato giudicato colpevole per il deragliamento di un treno merci che ha provocato 32 morti nel 2009. I giudici hanno cond

Decreto Sicurezza - Consulta dà torto alle Regioni : inammissibili i ricorsi sui migranti : La Consulta si è pronunciata in merito ai ricorsi delle Regioni Calabria, Emilia Romagna, Marche, Toscana e Umbria, che hanno impugnato numerose disposizioni del Decreto Sicurezza, lamentando la violazione diretta o indiretta delle loro competenze. I giudici della Corte hanno ritenuto inammissibili i ricorsi.

Pace fiscale - come cambia calendario dei versamenti Con il decreto crescita : Il decreto crescita, pronto per essere votato in Aula, porterà diversi cambiamenti al calendario fiscale: il 31 luglio scadrà il nuovo termine per la rottamazione delle cartelle e il differimento per gli Isa sarà al 30 settembre. Poi l'Imu-Tasi spostata dal 30 giugno a fine anno, mentre l'invio di Redditi e Irap passa dal 30 settembre al 30 novembre.