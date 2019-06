Come creare una lista di film da guardare sull’app Apple TV

Come creare stickers per iMessage : Il nuovo trend delle chat istantanee è sicuramente dato dagli stickers, ovvero degli adesivi completamente personalizzabili (o predefiniti) da condividere su qualsiasi piattaforma di messaggistica, che essa sia Telegram, WhatsApp, Messenger o iMessage. Oggi ci leggi di più...

Come creare un’app in grado di far crescere la tua azienda : Oggi, con l’evoluzione dei sistemi di comunicazione risulta sempre più importante per le aziende mantenersi al passo coi tempi, soprattutto se si ha l’obbiettivo di far crescere la propria realtà. Una delle soluzioni più efficaci per incrementare la clientela e quindi il fatturato è proporre i propri prodotti attraverso il web, utilizzando, non solo i social ma delle pratiche applicazioni da scaricare. Gli utenti attraverso ...

Per ricreare l’atmosfera della Hawaii in musica : Come imparare a suonare l’Ukulele : Ci sono periodi dell’anno in cui scatta in tutti la voglia di esotico, di vacanza, di mare, di sole, di

Come creare un’immagine copertina per Facebook perfetta : Nel cambiare o aggiornare la nostra foto copertina di Facebook, capita spesso di fare molti tentativi prima di ottenerne qualcosa di soddisfacente che rispetti le sue esatte dimensioni. Caricando una foto dalle proporzioni o dimensioni sbagliate, infatti Facebook ritaglia parte dell’immagine e ci fa perdere alcune parti di foto che potrebbero che potrebbero essere per […] Come creare un’immagine copertina per Facebook perfetta

Come creare e modificare una Memoji su iPhone : Una delle funzioni più simpatiche introdotte su iOS con l’arrivo degli iPhone contraddistinti dalla denominazione “X”, è sicuramente quella relativa alla creazione e al successivo utilizzo delle Memoji. Per chi ancora non lo sapesse, le leggi di più...

Come creare un conto YAP e ricevere 10€ in regalo : Dopo l’inatteso successo di Hype e più in generale di tutti i servizi bancari Online, anche Nexi ha deciso di buttarsi nella mischia, creando una piattaforma “giovane” e completa sotto ogni punto di vista. YAP leggi di più...

NoiPA Registrazione : Come creare un nuovo utente e guida al primo accesso : Gli stipendi del personale della Pubblica Amministrazione oggi sono controllati e gestiti tramite il sistema NoiPA. Si tratta di una piattaforma ideata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) e dal Dipartimento dell’Amministrazione Generale del personale e dei servizi (DAG). Quando si inizia un nuovo lavoro è possibile imbattersi nella richiesta, da parte del proprio dirigente, di registrarsi e accedere al servizio NoiPA. ...

Come creare oggetti tecnologici con il fai da te : Nell’ultimo secolo il progresso scientifico e tecnologico ha portato a grandi innovazioni per l’umanità da diversi punti di vista. La tecnologia in particolare ha prodotto un impatto sempre più importante nella realtà quotidiana di tutti noi, attraverso l’utilizzo di PC, smartphone, console di gioco e tanti altri oggetti che fanno parte della nostra routine. Oggi è possibile utilizzare strumenti tecnologici che fino a qualche anno fa sembravano ...

Ecco Come creare obiettivi su Hype : Ancora una volta ci ritroviamo a parlare di Hype, la carta prepagata sviluppata da Banca Sella e adatta a chiunque. Abbiamo già affrontato la questione relativa alla creazione del conto e alla possibilità di guadagnare leggi di più...

Come creare una lista nozze su Amazon : ... oggi, fra la tecnologia che domina le nostre vite e la maggior parte degli amici sparsi per il mondo, anche il momento della lista nozze dovrebbe essere digitalizzato. Ed è per questo che Amazon ci ...

Come creare un luogo su Instagram : I più incalliti utilizzatori di Instagram avranno notato che non c’è un tasto per aggiungere un nuovo luogo nella nota applicazione per le fotografie. creare un nuovo luogo su Instagram, infatti, non è semplice Come leggi di più...

Come creare una guida TV rapida con Siri Shortcuts : Più volte ci siamo soffermati sulle funzionalità avanzate dell’applicazione “Shortcuts” di Apple, disponibile gratuitamente su App Store. Grazie alle sue caratteristiche risulta infatti possibile personalizzare l’intelligenza si Siri, creando personalmente alcuni comandi rapidi ed utili leggi di più...