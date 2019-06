Cinema e Drink | You Only Live Twice ispirato al film Agente 007 – Si vive solo due volte

Cinema e Drink : Pablo Neruda dedicato al film Il Postino : Drink: Pablo Neruda (ispirato al film “Il Postino”, di Michael Radford e Massimo Troisi, 1994) BARMAN: Gianluca Amato, barman del Jacky Bar del Tiberio Palace Hotel di Capri INGREDIENTI: 30 ml Vermouth dolce Oscar 697 30 ml Pisco infuso con Tè Lapsang souchong 30 ml bitter Campari 2 dash bitter Chunco Bicchiere: Old Fashioned Garnish: twist di arancia PREPARAZIONE: Per ...

Cinema e Drink : ANDREA GAIL ispirato a “La Tempesta Perfetta” - di Dario Paolucci - barmanager del Wisdomless Club di Roma : Drink: ANDREA GAIL (ispirato al film “La Tempesta Perfetta”, di Wolfgang Petersen, 2000) BARMAN: Dario Paolucci, barmanager del Wisdomless Club di Roma INGREDIENTI: 4 cl bourbon Jefferson’s Ocean 2 cl whiskey Teeling Float di whisky Laphroaig Lore Zucchero Bitter al cardamomo Gocce di soluzione salina Bicchiere: Old Fashioned Garnish: scorza di limone Dario Paolucci barmanager del Wisdomless Club di ...

Cinema e Drink : Iron Man – Go Punch in onore di Avengers : Endgame : Drink: Iron MAN-GO Punch (ispirato al film “Avengers: Endgame”, di Anthony e Joe Russo, 2019) BARMAN: Nicholas Pinna, barmanager dell’Hotel Locarno di Roma INGREDIENTI: 6 cl Gosling’s Rum 4 cl purea di mango 1.5 cl sciroppo ananas e rooibos 2.25 cl succo di lime Angostura bitter Top Champagne Jacquart Bicchiere: Iron shaker usato per la preparazione del Drink Garnish: frutti rossi e foglie di ...

Cinema e Drink : Gangs Of New York in onore di Martin Scorsese : Gangs OF NEW York (ispirato al film “Gangs of New York”, di Martin Scorsese, 2002) BARMAN: Davide Diaferia, barman del Drink Kong di Roma INGREDIENTI: 30 ml Teeling whiskey 15 ml Jim Beam bourbon 30 ml Vermouth Oscar 697 5 ml Liquore Strega 2 dash Assenzio Versinthe Bicchiere: coppetta ghiacciata 30Davide-Diaferia-barman-del-Drink-Kong-di-Roma.jpgPREPARAZIONE: Con la tecnica ...

Cinema e Drink : Darjeeling ispirato al famoso film di Andeson “Un treno per Darjeeling” : Drink: Darjeeling (ispirato al film “Un treno per il Darjeeling”, di Wes Anderson, 2007) BARLADY: Veronica Costantino del Singer Palace Hotel di Roma INGREDIENTI: 4,5 cl gin Fifty Pounds 2,5 cl brandy Cardenal Mendoza infuso al thè Darjeeling 2 cl sciroppo miele e curcuma 1 cl succo di limone Bicchiere: old fashioned PREPARAZIONE: Versare tutti gli ingredienti, escluso il brandy, all interno dello shaker, ...

Cinema e Drink : Il Conte Chestnut è dedicato al film di Ermanno Olmi “I segreti del bosco vecchio” : Drink: IL Conte Chestnut (ispirato al film “I segreti del bosco vecchio”, di Ermanno Olmi, 1993) BARMAN: Simone Mina del Ch 18 87, il Cocktail bar dello storico ristorante Checchino dal 1887 di Roma (bar segnalato dall’app Guida ai Migliori Cocktail bar d’Italia di BlueBlazer) INGREDIENTI: 3cl bourbon Jim Beam 3cl Martini Riserva Speciale Ambrato 3cl Amaro al castagno Sarandrea Metodo di servizio: on the ...

Cinema e Drink : Karin è ispirato al film di Rossellini “Stromboli – Terra di Dio” : Drink: Karin (ispirato al film “Stromboli – Terra di Dio”, di Roberto Rossellini, 1950) BARLADY: Ilaria Bello del Talea di Torvaianica (Roma) INGREDIENTI: 6 cl rum Don Papa 3,5 cl succo fresco di agrumi – limoni e arance tarocco di Sicilia 2 cl sciroppo di miele delle colline Siciliane 3 dash Talea bitter mix n°3 Velluto ai fichi d’India realiZzato con Fabbri ‘Aria e velluto’ e Simple ai Fichi ...