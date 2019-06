Ciclismo su pista | European Games 2019 | quartetto maschile secondo dopo le qualifiche

oasport

(Di giovedì 27 giugno 2019) Iniziato il percorso delsuagliin quel di Minsk. Oggi in scena, come di consueto nella prima giornata, leper l’inseguimento a squadre.il dominio del trenino italiano al femminile, è toccato agli uomini. Davanti a tutti si sono piazzati i russi che hanno messo in scena una prova davvero devastante: tempone in 3:55.201 per loro che saranno i grandi favoriti per la medaglia d’oro. L’Italia però c’è e si assesta in seconda piazza. Iltricolore non è quello titolare, ma comunque si difende al meglio: Liam Bertazzo, Francesco Lamon, Stefano Moro e Davide Plebani chiudono a 3:58.504. Domani in programma primo turno e finali: nello scontro diretto gli azzurri se la vedranno con la Bielorussia padrona di casa che oggi ha timbrato 3:59.048. Sarà uno scontro equilibrato che vale la finalissima e, dunque, le ...

