Ciclismo | Alberto Bettiol | “So di poter far bene ai Mondiali Tour aperto ma occhio a

oasport

(Di giovedì 27 giugno 2019)e la sua voglia di continuare a stupire. Considerato dai più un grande talento del nostro, il corridore ha trovato nel Giro di Fiandre quel colpo di pedale, unico nel suo genere, per sferrare un attacco senza incertezze sul Vecchio Kwaremont, arrivando a vincere una grande Classica da attore consumato. Il 25enne toscano, di fatto, è l’astro nascente del panorama italiano per le corse di un giorno e sta affinando la sua preparazione in vista delde France 2019, dopo aver affrontato il Giro del Delfinato, con ben in mente la rassegna iridata. “Mi sento all’85%, il Delfinato mi è servito per tornare in gara dopo un periodo di pausa, sto ritrovando la condizione giusta. I campionati italiani sono una tappa di avvicinamento importante. Poi, penserò a settembre ed ai“, le parole del ciclista toscano, intervistato da ...

giusnico19511 : @SkyTG24 Avrei scelto il generale ALBERTO DALLA CHIESA per ricordarlo sempre come vittima di un sistema marcio e n… -