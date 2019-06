“Ci state bruciando il futuro” | Greenpeace in azione su trivella nello Stretto di Sicilia

meteoweb.eu

(Di giovedì 27 giugno 2019) Attivisti e attiviste diItalia sono inda questa mattina all’alba sulla piattaforma di estr“Prezioso“, situatadi, sulla quale hanno aperto un banner con il messaggio “Ciil, diretto al governo italiano, che, si spiega in una nota, “non sta facendo abbastanza per affrontare l’emergenza climatica“. Gli attivisti, partiti dalla Rainbow Warrior, espongono messaggi con alcuni dei provvedimenti più importanti che i governi dovrebbero prendere nei prossimi anni, a livello nazionale e internazionale, per contenere l’aumento della temperatura media al di sotto di un grado e mezzo ed evitare impatti ancora peggiori dei cambiamenti climatici, come indicato dalla comunità scientifica. “L’emergenza climatica è sotto gli occhi di tutti e chi dovrebbe fare di tutto per proteggere i cittadini, ovvero ...

