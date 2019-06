Ci sono nuovi guai per Campione d’Italia

I nuovi robot sono sempre più morbidi - utili - versatili ed economici : La ricerca e lo sviluppo dei robot non si concentrano solo sui modelli rigidi, anzi, a quanto pare sono più versatili e promettenti quelli morbidi. I progressi fatti nei laboratori di tutto il mondo hanno permesso a queste particolari macchine di acquisire via via nuove abilità, come saltare, contorcersi, afferrare oggetti, di recente hanno acquisito la capacità di rotolare, dosare liquidi e deglutire. In proiezione, le possibilità ...

sono arrivati dei nuovi e traspiranti cinturini per gli smartwatch Misfits Vapor : Sport Strap+ è il nuovo cinturino sportivo destinato agli smartwatch Misfits Vapor e Vapor 2: ce n'è per tutti i gusti, grazie alle 11 colorazioni tutte in silicone. L'articolo Sono arrivati dei nuovi e traspiranti cinturini per gli smartwatch Misfits Vapor proviene da TuttoAndroid.

Groenlandia - scoperti 56 nuovi laghi sotto la calotta glaciale : i più grandi sono lunghi 6 km : Grazie ad analisi condotte con aerei da ricerca un team di ricerca internazionale ha scoperto oltre 50 nuovi laghi subglaciali sotto la Groenlandia. Sino ad oggi se ne conoscevano solo quattro. Studiarli aiuterà a comprendere l'impatto dello scioglimento dei ghiacci sull'innalzamento del livello dei mari. Gli scienziati andranno anche a caccia di forme di vita estreme.Continua a leggere

EliteBook e Mobile Thin Client sono i nuovi notebook HP dedicati a chi lavora : HP ha annunciato i nuovi notebook professionali EliteBook 735 G6 e HP EliteBook 745 G6 e il modello mt45 Mobile Thin Client, che promettono prestazioni e affidabilità per i professionisti che lavorano molto fuori ufficio. I modelli HP EliteBook 735 G6 e HP EliteBook 745 G6 integrano i processori AMD Ryzen Pro di seconda generazione con grafica Radeon Vega e presentano una linea ultrasottile e soluzioni per la sicurezza quali ad esempio le ...

Nuovi sviluppi nella cura del cancro alla tiroide : farmaci già esistenti sono efficaci per evitare metastasi : “Ci sono Nuovi sviluppi nella gestione del cancro alla tiroide, come quelli offerti da una classe di farmaci, gli inibitori della tirosin chinasi, utilizzati sempre più spesso su pazienti affetti da cancro alla tiroide con malattia avanzata, tipicamente metastatica, per aiutare a controllare la diffusione e la crescita delle metastasi del cancro tiroideo“, ha spiegato Gregory Randolph docente di Oncologia chirurgica della tiroide ...

Toti e Carfagna sono i nuovi coordinatori di Forza Italia : DALL'Italia Toti e Carfagna coordinatori nazionali di FI. La scelta è stata annunciata da Silvio Berlusconi ai gruppi parlamentari. Toti e Carfagna affiancheranno Antonio Tajani nella riorganizzazione del partito in vista del congresso previsto entro l’anno. Ignazio Visco avverte che i mercati

Rare Replay e Goat Simulator sono alcuni dei nuovi giochi Xbox Game Pass : Microsoft ha annunciato i nuovi titoli che verranno aggiunti al Game Pass (che con un abbonamento consente di avere accesso a decine di titoli su Xbox One e PC) entro la fine di giugno.Come riporta Polygon, il 20 giugno tutti gli abbonati al servizio su Xbox One potranno immergersi nell'atmosfera horror di Resident Evil: Revelations ed in quella spensierata e colorata di Rare Replay, collection che comprende 30 titoli dei leggendari ...

Fallout 76 : alcuni bug non sono stati risolti per dare priorità alla pubblicazione di nuovi contenuti : Fallout 76 ha ricevuto parecchi aggiornamenti fin dalla sua pubblicazione, tuttavia in molti avrete notato che molti bug iniziali continuano ad essere presenti anche dopo le varie patch rilasciate, Chris Mayer di Bethesda ci spiega perché.Come riporta VG247, in una recente intervista Mayer ha affermato che il team ha risorse limitate che sono destinate ai nuovi contenuti, piuttosto che alla risoluzione dei bug più "antichi":"Abbiamo risorse ...

Sarri ad un passo dalla Juve : intanto ci sono i nuovi nomi sul mercato come Pogba : La Juventus, attraverso il suo direttore sportivo Fabio Paratici, sta cercando di provare a chiudere la trattativa sul tecnico del Chelsea Maurizio Sarri. Proprio per questo nella giornata di ieri lo stesso è volato a Londra per iniziare ad intavolare una trattativa finale con il braccio destro di Roman Abramovic, patron del club, ossia la plenipotenziaria dei Blues Marina Granovskaia. Destinazione Stamford Bridge, e trattativa anche per ...

Il Papa : «Migranti spesso strumentalizzati per uso politico - sono i nuovi schiavi» : Il messaggio del pontefice in occasione della Giornata Mondiale dei Poveri: «A loro non si perdona neppure la loro povertà, sono trattati come rifiuti in una discarica umana»

Infezioni sessuali : un milione di nuovi casi al giorno. Quali sono e come difendersi : La fascia di età più colpita è quella tra i 15 e i 49 anni e i numeri sono molto alti, con più di un milione di nuovi casi ogni giorno. Si tratta del quadro, oggettivamente negativo, delle Infezioni sessuali nel mondo. I dati in merito, sono stati diffusi dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e riguardano in particolare quattro tipologie di Infezioni: clamidia, sifilide, gonorrea e tricomoniasi. I numeri relativi alle Infezioni ...

Ci sono nuovi rumor sul futuro dell’universo cinematografico Marvel : Il supereroe Nova, uno dei personaggi ipotizzati nei futuri film Marvel Dopo Avengers: Endgame l’universo cinematografico legato alle produzioni tratte dai fumetti Marvel ha raggiunto la conclusione di una sua prima importante fase, che a dire il vero culminerà però con il prossimo Spider-Man: Far From Home in arrivo il 10 luglio. Le pellicole del Marvel Cinematic Universe ovviamente non si fermeranno qui in ogni caso: vari progetti, fra ...

X-Factor 2019 - i nuovi giudici sono Mara Maionchi - Malika Ayane - Samuel e Sfera Ebbasta : Mara Maionchi, Malika Ayane, Samuel e Sfera Ebbasta sono i giudici della tredicesima edizione di X-Factor, che torna a settembre su Sky Uno

I nuovi sfondi di iOS 13 sono già disponibili al download anche per gli utenti Android : iOS 13 include quattro nuovi sfondi, ognuno dei quali è disponibile in due varianti ottimizzate per i temi chiari e per quelli scuri. Si tratta di quattro varianti di colore dell'immagine “lava lamp“ che combinano il bianco e il nero, il verde e il bianco, il blu e il bianco e l’arancione e il bianco. L'articolo I nuovi sfondi di iOS 13 sono già disponibili al download anche per gli utenti Android proviene da TuttoAndroid.