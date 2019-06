Chi sono i bersagli preferiti delle zanzare

Giulia Salemi in radio - il regalo inaspettato : tanti mazzi di fiori. Ecco di Chi sono : Giulia Salemi, dopo la fine della storia con Francesco Monte, non si ferma e va avanti. La influencer ha infatti partecipato, questa mattina, all'ultima di due puntate di Takeaway, la...

Carola - Heidi - Verena : Chi sono le donne dell’equipaggio della Sea Watch | Il videoappello : Medici, capitane e mediatrici culturali, dalla Germania e dal resto d’Europa, a bordo della nave della ong tedesca anche 10 ragazze

Lory del Santo - il racconto choc : “Mi sono concessa a un uomo che mi aveva dato uno sChiaffo. L’ho fatto per uscirne illesa” : Lory Del Santo ha abituato il pubblico a numerose rivelazioni sulla sua vita privata, questa volta ha scelto di raccontare un tragico aneddoto su una notte vissuta qualche anno fa a Londra: “Ho incontrato l’amico di una mia amica, l’avevo conosciuto la sera precedente, lasciamo perdere, è andata a finire male, è stata una delle cose più drammatiche della mia vita. Gli uomini purtroppo sono molto maiali e un po’ violenti talvolta”, ...

Chi l’ha Visto - la madre di Marco Vannini : “Ho saputo che Franca Leosini avrà un’intervista a Ciontoli. Sono rimasta molto male” : Mentre proseguono le indagini da parte della Procura di Civitavecchia, il “caso Vannini” continua a catturare l’attenzione dei media e dei programmi di cronaca. Chi l’ha Visto?, Le Iene, Quarto Grado: tutti chiedono giustizia per Marco Vannini, il ventenne che il 17 maggio 2015 venne ucciso da un colpo di pistola nella casa della sua fidanzata, Martina Ciontoli, a Ladispoli. Domenica 30 giugno e martedì 2 luglio, nel corso di due ...

Monte Bianco - a rimetterci come sempre non sono i ricChi. Ma a tutto c’è un limite : D’estate, nelle belle giornate con il tempo stabile, la foto-shock di centinaia scalatori in fila come formichine sull’Everest potrebbe venire scattata quotidianamente sul Monte Bianco: l’assembramento si forma ormai da anni intorno ai 4.810 metri del tetto d’Europa. Date le conseguenze, gli incidenti spesso mortali, l’inquinamento di un ambiente che era estremo, le risse e l’invivibilità nei rifugi, le ...

Ida e Riccardo sono tornati insieme? La dama Chiarisce : “Sto meglio” : Ida e Riccardo news: cosa è successo ai due? sono tornati insieme? Risponde la dama del Trono Over La storia di Ida Platano e Riccardo Guarnieri è stata una delle più complicate e sofferte del Trono Over di Uomini e Donne. E diciamo è stata perché la dama del parterre femminile ha rivelato una volta […] L'articolo Ida e Riccardo sono tornati insieme? La dama chiarisce: “Sto meglio” proviene da Gossip e Tv.

Massacrato dopo la partita - prima in coma e poi invalido. Tutti assolti : "Sono sChifato" : Sono stati Tutti assolti, anche in secondo grado, i sette poliziotti accusati del pestaggio nei confronti di Paolo Scaroni...

I porti sono Chiusi solo per certi migranti : Negli stessi giorni in cui Sea Watch 3 restava bloccata al largo di Lampedusa, più di 300 persone sono sbarcate in Italia con piccole imbarcazioni o con l'aiuto di trafficanti

Sea Watch - è stallo : la comandante risChia una maximulta. Salvini : «Non sono naufraghi - pagano 3mila dollari» : Prosegue lo stallo della nave Sea Watch: attesa per oggi la svolta sull'eventuale sbarco dei naufraghi. Ieri la Guardia di Finanza è salita a bordo della nave e ha acquisito dei documenti,...

Morgan a Porta a Porta dopo lo sfratto : “Le mie figlie mi sono state sottratte. Tutti volevano e mi Chiedevano soldi - ma poi sono finiti” : All’indomani dello sfratto dalla sua casa di Monza, Morgan è stato ospite di Bruno Vespa a Porta a Porta per raccontare la sua verità sul pignoramento della sua abitazione da parte del Tribunale di Monza e sugli alimenti da pagare a Asia Argento e alla figlia Anna Lou. Marco Castoldi ha fatto il suo ingresso in studio seduto sullo sgabello di un pianoforte, al centro dello studio, suonando per il pubblico di Rai1 “Per per ...

Salute - il Ministro Grillo sui rifiuti a Roma : “Non ci sono segnalazioni di risChio epidemiologico” : Al momento il ministero della Salute “non ha ricevuto segnalazioni di rischio epidemiologico” collegate alla situazione rifiuti a Roma, “tali da prefigurare un intervento diverso dal normale monitoraggio“. Lo ha affermato il Ministro della Salute, Giulia Grillo, rispondendo al Question time alla Camera a un’interrogazione che “pone domande in merito ad una asserita emergenza ambientale presso il Comune di ...

Classifica Moto3 Mondiale 2019 : graduatoria - punti e distacChi. Canet ancora in vetta ma gli italiani sono in scia : Una grande stagione si preannuncia per il Mondiale Moto3 2019. La minima cilindrata è da sempre quella che suscita le più grandi emozioni e in casa Italia si spera che Lorenzo Dalla Porta, Dennis Foggia o, perché no, Romano Fenati possano regalare l’iride al Bel Paese. E’ ovvio che il ritorno del centauro ascolano ha suscitato grande emozione nel paddock, dopo quello che è accaduto l’anno passato in Moto2, con la squalifica e ...

I meteoriti e il cianuro : oggi sono un pericolo ma potrebbero custodire la Chiave dell’origine della vita sulla Terra : Dei composti contenenti cianuro, ferro e monossido di carbonio sono stati scoperti nei meteoriti dalla missione Osiris-Rex della Nasa, e potrebbero essere la chiave per ricostruire l’origine della vita sulla Terra. Lo spiegano sulla rivista Nature Communications i ricercatori della Boise State University dell’Idaho, guidati da Karen Smith. “E’ la prima volta che si osserva questo tipo di composti in strutture non ...

Cosa sono le fioriture algali e quali sono i risChi durante le vacanze estive : Le esplosioni di alghe, chiamate fioriture algali, sono fenomeni ciclici e naturali che possono essere catalizzati dall'aumento delle temperature dei mari e dall'accumulo di sostanze inquinanti trasportate dai fiumi. In estate si manifestano con maggiore frequenza e possono danneggiare seriamente una vacanza. Ecco Cosa c'è da sapere.Continua a leggere