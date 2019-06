Chi è il giapponese che vuole far fare la pace a Usa e Cina al G20

HaChimura - un afro-giapponese alla conquista della NBA : È stata la notte di Zion Williamson. Il draft NBA ha sancito quello che già tutti sapevano: il talento di Duke, prima scelta assoluta, vestirà la maglia dei New Orleans Pelicans, orfani di Anthony Davis che ha preferito fare bagagli e andare a Los Angeles, sponda Lakers, per giocare insieme a LeBron James. Ma il draft di quest'anno, l'evento in cui le squadre del più importante campionato di pallacanestro del mondo scelgono i loro nuovi ...

Sony XPERIA 1 - tutta l’esperienza del marChio giapponese in uno smartphone al top – la nostra prova : Presentato lo scorso febbraio al Mobile World Congress, ed arrivato sul mercato da poche settimane, l’XPERIA 1 è il top di gamma tra gli smartphone di Sony caratterizzato da un display OLED a 21:9 e dalla tripla fotocamera posteriore. Design e Comfort d’uso Il Sony XPERIA 1 si mostra con un design rinnovato, che vede il produttore giapponese riuscire nell’offrire un dispositivo dal look moderno mantenendo comunque una propria ...

C’è un #MeToo giapponese contro l’obbligo di indossare i tacChi sul lavoro : Yumi Ishikawa, leader di #KuToo (foto: CHARLY TRIBALLEAU/AFP/Getty Images) Anche decidere come vestirsi a lavoro è una libertà, e le donne giapponesi stanno combattendo per conquistarla. La 32enne Yumi Ishikawa ha invitato le sue concittadine a ribellarsi all’obbligo di indossare tacchi alti a lavoro – una consuetudine lavorativa molto radicata in Giappone, che porta a non vedere di buon occhio chi veste in modo informale in ufficio – con ...

TacChi al lavoro? Il ministro giapponese conferma l’obbligo : «Sono necessari» : «Sono necessari e appropriati». Il ministro giapponese della salute e del lavoro ha liquidato così la questione Tacchi alti al lavoro. Takumi Nemoto ha ricevuto notizia della petizione del #KuToo e l’ha rispedita al mittente, ovvero a Yumi Ishikawa. L’attrice e scrittrice, è la fondatrice del movimento che chiaramente si ispira al #MeToo e che chiede al governo giapponese di introdurre una legge per proibire ai datori di lavoro obbligare le ...

Pokémon e Bandai Namco si uniscono per portare sul mercato giapponese il TamagotChi di Eevee : Qualche tempo fa, The Pokémon Company assieme a Bandai Namco hanno dato il via ad una collaborazione per portare sul suolo giapponese la versione Tamagotchi di Eevee. Ebbene, ora questo simpatico portachiavi è disponibile e possiamo darvi qualche dettaglio in più.Come riporta Nintendo Life, le dimensioni, il peso e il design sono paragonabili alla versione classica e sfoggia anche lo stesso schermo LCD monocromatico. È accompagnato da tre ...

MotoGp - clima pesantissimo per Lorenzo alla Honda : il team giapponese pronto a scaricare il maiorChino : La Honda non ha più nessuna intenzione di aspettare che Lorenzo si desti dal torpore iniziale, già a Le Mans i giapponesi vogliono risultati La pazienza comincia a scarseggiare, i risultati non arrivano e la situazione in casa Honda è tutt’altro che serena. Jorge Lorenzo non riesce ad adattarsi alla nuova moto, nonostante la Casa giapponese continua a portare nuove componenti per provare a rendergli il più comoda possibile la ...