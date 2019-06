Chi è Carola Rackete | il comandante della Sea Watch che ha sfidato Salvini 

agi

(Di giovedì 27 giugno 2019) "Sbruffoncella", come l'ha definita Matteo Salvini, o "Vero capitano", come in funzione anti-salviniana la indicano i suoi sostenitori?ha diviso nelle ultime 24 ore le due Italie che sui social si confrontano con toni aspri sull'azioneSea. L'hashtag che porta il suo nome è entrato rapidamente in tendenza generando moltissimi commenti. E nonostante sia al centro dell'attenzione e delle discussioni social, non è certamente quella la dimensione a lei più congeniale., infatti, non ha un account Facebook o Twitter. Parliamonave Ong, battente bandiera olandese, che ha deciso di disobbedire all'ordine del ministro dell'Interno, e di entrare nelle acque territoriali italiane per far sbarcare i 42 migranti da due settimane a bordonave. Nonostante ora rischi ...

